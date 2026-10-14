72 км/ч достига скоростта на вятъра в Сливен

Скоростта на вятъра в Сливен достига 72 км/ч, съобщиха от общинския пресцентър.

Подадени са сигнали за паднали клони в квартал "Ново село" и по бул. "Хаджи Димитър". В квартал "Даме Груев" има наклонено дърво.

Сигналите са предадени за изпълнение към общинското предприятие по озеленяване.

Жълт код за силен вятър е обявен в Източна и части от Северна и Южна България, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Освен за област Сливен, предупреждението е обявено за областите Силистра, Добрич, Бургас, Варна, Шумен, Ямбол, Хасково и Кърджали, както и за части от Смолян, Пловдив, Стара Загора, Разград и Търговище.