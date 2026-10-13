Жълт код за вятър и валежи в 14 области в сряда

За сряда – 14 октомври, НИМХ обяви жълт код за силен вятър и валежи в 14 области от Южна и Източна България.

Предупреждението е в сила за Търговище, Разград, Шумен, Силистра, Добрич, Варна, Бургас, Ямбол, Сливен, Стара Загора, Хасково, Кърджали, Пловдив, Смолян.

В източните райони – вятър със скорост до около 90 километра в час. В южните – същата прогноза за вятър, а валежите от дъжд продължават.

През следващото денонощие ще бъде облачно. На много места ще има валежи от дъжд, като по-продължителни ще са в Централния Балкан, Предбалкана, Родопите и Югоизточна България.

В сряда от запад валежите ще отслабнат и ще започнат да спират. По-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъсва.

На много места ще духа умерен, а в източните райони и силен вятър от север-североизток.

Минималните температури ще бъдат между 6° и 11°, а максималните – между 10° и 15°.

През нощта срещу четвъртък валежите навсякъде ще спрат, а в четвъртък и облачността ще се разкъса и временно ще намалее, но по-късно отново ще се увеличи. Сутринта ще е по-хладно, дневните температури слабо ще се повишат.

В петък ще преобладава облачно време, на много места с валежи. От север ще проникне сравнително студен въздух. На места, главно в Източна България ще вали дъжд. Ще се задържи хладно за периода, с преобладаващи минимални температури между 3° и 8° и максимални между 11° и 16°.

В неделя ще остане ветровито, макар че вятърът малко ще отслабне. Валежите бързо ще спрат, ще има повече и по-продължителни разкъсвания и намаления на облачността. Ще започне затопляне.