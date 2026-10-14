Небето на 14 октомври: жълт код в 14 области, бурен вятър и сняг в планините

Сряда, 14 октомври, ще запази студеното, дъждовно и ветровито време в България. Националният институт по метеорология и хидрология предупреждава за силен вятър и продължаващи валежи в Южна и Източна България, а във високите части на планините ще вали сняг. Максималните температури ще бъдат предимно между 10° и 15°, в София – около 10°. Постепенно подобрение се очаква първо в западните райони, докато на изток валежите и силният северен вятър ще продължат.

Минималните температури тази сутрин са между 6° и 11°, в столицата – около 6°. Атмосферното налягане ще продължи да се повишава и ще бъде над средното за октомври.

Жълт код в 14 области за силен вятър и валежи

Жълт код за опасни метеорологични явления е обявен в 14 области: Търговище, Разград, Шумен, Силистра, Добрич, Варна, Бургас, Ямбол, Сливен, Стара Загора, Хасково, Кърджали, Пловдив и Смолян.

Предупрежденията са свързани със силен вятър и продължаващи валежи, като най-неблагоприятни се очаква да бъдат условията в източните и южните райони. На места поривите на северния и североизточния вятър могат да достигнат около 90 км/ч.

Продължителните дъждове създават предпоставки за локални наводнения, покачване на нивата на малки водни течения и затруднения по пътищата. Особено внимание е необходимо в ниските участъци и районите с недостатъчно отводняване.

Дъждовете постепенно спират на запад, на изток остава ветровито

През деня облачността над страната ще бъде значителна, с валежи от дъжд на много места. По-продължителни ще бъдат валежите в Централния Балкан, Предбалкана, Родопите и Югоизточна България.

От запад дъждовете постепенно ще отслабват и ще спират, а по-късно следобед облачността над западните райони ще започне да се разкъсва.

Ще духа умерен вятър от север-североизток, който в Източна България ще бъде силен. Температурите ще останат ниски за средата на октомври, без съществено дневно затопляне.

София – около 10 градуса, валежите постепенно спират

В София денят започва с температура около 6° и значителна облачност. През първата половина на деня са възможни превалявания от дъжд, които постепенно ще отслабват и ще спират.

Следобед се очакват разкъсвания на облачността, но времето ще остане хладно. Максималната температура ще бъде около 10°.

По Черноморието – силен северен вятър и вълнение до 5 бала

По Черноморието сряда ще бъде облачна, дъждовна и ветровита. На много места ще има валежи, като по-продължителни се очакват по Южното Черноморие.

Ще духа силен северен вятър, а максималните температури ще бъдат между 14° и 16°. Морската вода е с температура 19°–20°, докато вълнението ще достига 3–5 бала.

Комбинацията от силен вятър, валежи и високи вълни ще създава неблагоприятни условия за малки плавателни съдове и дейности в открито море.

В планините – сняг над 1500 метра, в Родопите и над 1200 метра

В планините ще бъде облачно, студено и ветровито. Валежи се очакват главно в Стара планина, Родопите и Странджа, докато в масивите на Югозападна България постепенно ще спират.

Над 1500 метра валежите ще бъдат от сняг, а в Родопите снежната граница ще се понижи до около 1200 метра.

Ще духа силен север-североизточен вятър, който в планините от източната половина на страната ще достига бурна сила.

Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 5°, а на 2000 метра – около 0°.

Условията за високопланински туризъм ще бъдат неблагоприятни заради снеговалежите, силния вятър и ограничената видимост.

Четвъртък носи кратко подобрение, в петък дъждовете се завръщат

В четвъртък, 15 октомври, се очаква временно подобрение. Още през нощта срещу четвъртък валежите постепенно ще спрат навсякъде, а през деня облачността ще се разкъсва и временно ще намалява. В много райони ще има слънчеви часове, но по-късно облаците отново ще се увеличават.

Сутринта ще бъде по-студена, а дневните температури слабо ще се повишат. Ще продължи да духа предимно умерен север-северозападен вятър.

В петък, 16 октомври, облачността отново ще бъде значителна и на много места ще има валежи от дъжд. От север ще проникне нова порция студен въздух, която ще задържи температурите ниски за сезона.

В събота, 17 октомври, времето ще остане сравнително хладно, с валежи в много райони. Минималните температури през периода ще бъдат предимно между 3° и 8°, а максималните – между 11° и 16°.

В неделя, 18 октомври, се очаква постепенно подобрение. Валежите ще спират, облачността ще се разкъсва по-често и ще има повече слънчеви часове. Дневните температури ще започнат слабо да се повишават.

14 октомври ще запази типично есенния характер на времето, с осезаем студ, силен вятър и продължаващи валежи. Докато Западна България постепенно ще излиза от дъждовната обстановка, източните и южните райони ще останат под влиянието на неблагоприятните условия. Предстоящото подобрение ще бъде кратко – още в петък нов атмосферен процес ще върне дъждовете и ще задържи температурите под обичайните за сезона стойности.