Двама чуждестранни граждани се намират на борда на танкера "Кайрос", който снощи заседна край нос Колокита в района на Созопол. Към момента няма опасност за живота им и не е установен риск от разлив, съобщи пред БТА заместник областният управител на Бургас Георги Маджаров.

По думите му силният вятър и бурното морско вълнение не позволяват да бъдат предприети действия по извеждането на екипажа или преместването на кораба.

Според информацията, предоставена от корабособственика, танкерът е без товар. Предполага се обаче, че в един от резервоарите му може да има остатъчно гориво, чието количество все още не е установено.

Маджаров уточни, че не е извършено вътрешно обследване на товарните танкове, но по корпуса на плавателния съд няма видими пробойни.

Корабът е двукорпусен, което осигурява допълнителна защита при евентуални повреди.

По-късно днес се очаква работна среща между представители на Министерството на транспорта и съобщенията, Изпълнителна агенция "Морска администрация", МВР и местната власт.

На нея ще бъдат обсъдени възможните действия за обезопасяване на танкера и извеждане на екипажа, след като метеорологичните условия позволят това.

Това не е първият инцидент с "Кайрос" в български води.

На 5 декември 2025 г. корабът беше изоставен край Ахтопол от турския влекач "Тимур бей", след като дни по-рано беше поразен от дронове в Черно море и загуби възможността да се придвижва самостоятелно.

В последвалата операция по евакуацията на екипажа и буксировката на танкера до Бургаския залив участваха българските Военноморски сили и три влекача.

Операцията приключи успешно на 15 декември 2025 г., а ден по-късно "Морска администрация" издаде заповед за задържане на плавателния съд.