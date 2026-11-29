Сръбският халф на Левски Марко Груич беше един от малкото футболисти на Левски, които коментираха ужасяващите сцени на "Велодром" по време гостуването на Олимпик Марсилия. Ултраси на домакините биха фенове на "сините", в резултат на което 11 от гостуващите привърженици пострадаха.

Груич изрази съпричастност към пострадалите и им пожела скорошно възстановяване.