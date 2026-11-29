Марко Груич за баталните сцени в Марсилия: Това няма нищо общо с футбола
"Беззащитни семейства и хора бяха оставени без никаква полицейска защита и бяха пребити по толкова брутален начин", написа сърбинът
Сръбският халф на Левски Марко Груич беше един от малкото футболисти на Левски, които коментираха ужасяващите сцени на "Велодром" по време гостуването на Олимпик Марсилия. Ултраси на домакините биха фенове на "сините", в резултат на което 11 от гостуващите привърженици пострадаха.
Груич изрази съпричастност към пострадалите и им пожела скорошно възстановяване.
"Дадохме всичко от себе си в четвъртък, но това не беше достатъчно.
Така или иначе, това не е най-важното след случилото се с нашите фенове преди началото на мача.
Беззащитни семейства и хора бяха оставени без никаква полицейска защита и бяха пребити по толкова брутален начин.
Това няма нищо общо с футбола. Бързо възстановяване на всички.
Само Левски!", написа Груич в социалните мрежи.