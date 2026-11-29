Жестоката атака на ултраси на Олимпик Марсилия срещу фенове на Левси на "Велодром" в мача между двата отбора от Лига Европа предизвика сериозен отзвук сред организираните привърженици в цяла Европа. Запалянковци на три от водещите италиански отбори - Лацио, Интер и Наполи, се обявиха против марсилските ултраси и насилието срещу футболни фенове.

Феновете на Лацио изразиха отношението си спрямо случилото се и марсилските фенове по време на шествието си преди гостуването на Торино в Серия А. Привържениците на "орлите" издигнаха обиден транспарант по адрес на "фокейците". Кадри от проявата бяха разпространени от популярната международна платформа Hooligans.cz. Както е известно, част от агитките на Левски и Лацио са в близки отношения.

Привърженици на Интер също демонстрираха враждебното си отношение към тези на Марсилия. Преди домакинството на Дженоа в събота те издигнаха транспарант с надпис: "Моят приятел от Ница е прав – марсилецът е проклет плъх". Снимка от проявата беше публикувана от специализираната фенска страница Militanza Ultras.

В социалните мрежи беше разпространена и позиция на ултрасите на Наполи от Curva B. В нея те припомнят едно от неписаните правила на агитките, според което конфликтите между организираните фенове не трябва да засягат обикновените привърженици, жени и деца.