Интер разби Дженоа с 4:0 у дома в мач от 13-ия кръг на Серия А. Маркюз Тюрам вкара два гола за успеха на "нерадзурите", а по веднъж се разписаха Лаутаро Мартинес и Петър Сучич.

С успеха миланският гранд събра 32 точки и е на второ място във временното класиране. Дженоа е на 11-а позиция с 16 точки.

В 13-ата минута удар на Карлос Аугусто срещна гредата. В 29-ата минута домакините поведоха. Анди Диуф намери Лаутаро Мартинес, който от вратарското поле се разписа за 1:0.

В 40-ата минута Интер стигна до втори гол. Себастиан Отоа се опита да изчисти топката, която се озова в Маркюз Тюрам, а французинът беше точен за 2:0.

Малко преди края на първата част гол на Федерико Димарко беше отменен заради засада. Все пак "нерадзурите" вкараха трети гол в добавеното време на първата част. Петър Сучич реализира от дузпа.

В 54-ата минута падна и четвърти гол във вратата на Дженоа. Защитник на "грифоните" изчисти топката в крака на Тюрам и той вкара за крайното 4:0.