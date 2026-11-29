Палмейрас победи с 1:0 Естудиантес и спечели Копа Либертадорес за четвърти път в историята си. Финалът се проведе на "Сентенарио" в уругвайската столица Монтевидео.

С титлата "прасетата" се изравниха с Фламенго, като това са двата най-успешни бразилски отбора в историята на турнира. Успехът беше исторически, след като Бразилия вече има 26 трофея от Копа Либертадорес, срещу 25 за Аржентина.

Единствения гол в срещата падна в 52-ата минута. Йон Ариас отклони с глава топката към Рамон Соса, който беше изпуснат от защитата на Естудиантес и се разписа за 1:0.

До края на мача аржентинският тим не спря да търси изравнително попадение, но с пропуски се отличиха Гуидо Карийо, Сантиаго Нунес и Томас Паласиос.