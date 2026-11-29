Глоби на обща стойност 97 000 евро са наложени на снегопочистващите фирми в София заради незадоволително почистване на улици и пътни участъци след обилния снеговалеж. Това съобщи директорът на Столичния инспекторат д-р Павлин Коджахристов на брифинг.

Най-сериозни проблеми са установени в районите "Слатина", "Подуяне" и на места в "Люлин", където снегопочистването не е изпълнено според изискванията.

"Не сме доволни от качеството на услугата в определени зони", заяви Коджахристов и уточни, че санкциите са наложени до 4:30 часа тази сутрин.

По думите му снегопочистването е започнало още в събота в 18:30 часа, като първоначално са обработвани районите "Витоша", "Горна баня", "Кремиковци" и "Панчарево".

За справяне със зимната обстановка са били разположени 172 снегорина на 62 места в столицата. Машините първоначално са обработвали настилките срещу заледяване, след което са започнали да избутват натрупания сняг.

Коджахристов съобщи, че в София снеговалежът продължава вече около 16 часа. В отделни части на града снежната покривка е надхвърлила 40 сантиметра, а в централните райони достига между 20 и 25 сантиметра.

С приоритет се почистват улиците и булевардите, по които се движи градският транспорт, както и спирките.

От Столичния инспекторат припомнят, че санкцията за непочистена спирка е 1500 евро.

"Постепенно фирмите ще преминат към вътрешнокварталните улици, но предполагам, че това ще стане с намаляването на снега", обясни директорът на инспектората.

Междувременно екипите на "Аварийна помощ и превенция" са реагирали на 47 сигнала, свързани с паднали дървета, скъсани електрически кабели и проблеми с контактната мрежа.

Въпреки усложнената обстановка градският транспорт се движи нормално, като на отделни места има затруднения.

Коджахристов уточни, че почистването на трамвайните и тролейбусните трасета е отговорност на транспортната организация, а не на фирмите, които обслужват пътната мрежа.

Вътрешнокварталните улици и по-отдалечените населени места около София ще бъдат обработвани поетапно след отслабването на снеговалежа.

Част от снегорините продължават да разпръскват смеси срещу заледяване заради ниските температури.

"Зимата е тежка не само в София, а в цялата страна", коментира Коджахристов и увери, че почистващите фирми ще продължат работа, за да наваксат изоставането в проблемните райони.