НИМХ обяви жълт и оранжев код за значителни снеговалежи, натрупване на снежна покривка и силен, временно бурен североизточен вятър за 29 ноември 2026 г. В сила е и предупреждение от първа степен за отрицателни максимални температури.

Валежите ще се задържат и през нощта срещу неделя, като в по-голямата част от Южна България дъждът ще преминава в сняг. Най-значителни количества се очакват в Предбалкана и планинските райони, където ще се натрупа съществена снежна покривка. Вятърът ще бъде умерен до силен от изток-североизток. Минималните температури в страната ще са между минус 6° и минус 1°, а в София - около минус 4°.

През утрешния ден снеговалежите ще продължат, като най-интензивни ще бъдат в Рило-Родопската област. От север те постепенно ще отслабват, а следобед в Дунавската равнина се очаква да спрат. Вятърът ще се ориентира от север-североизток и ще бъде умерен, с по-силни пориви в Източна България. Снежни виелици и образуване на преспи се очакват в Добруджа и по планинските проходи. Максималните температури в Северна България и високите полета на Западна ще достигат между минус 4° и минус 2°. В Горнотракийската низина, по долината на Струма и по Черноморието стойностите ще бъдат между 0° и 4°, а в София - около минус 2°.

Облачно време и интензивни снеговалежи се очакват в планинските райони, като снежната покривка ще продължи да нараства. Силните валежи ще ограничават видимостта. Ще духа бурен източен вятър, който ще създава условия за виелици и снежни навявания. Температурите ще достигнат около минус 3° на 1200 метра и минус 6° на 2000 метра.

Облачно ще остане и по българското Черноморие. По южното крайбрежие на места ще превалява дъжд, примесен със сняг. Вятърът ще бъде силен северен, а максималните температури ще бъдат между 1° и 4°. Морската вода ще бъде с температура 12°-14°, а вълнението ще достига 4-5 бала.