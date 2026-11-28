Движението по пътя Русе - Разград е частично ограничено заради пътнотранспортно произшествие между два автомобила. Сблъсъкът е станал в отсечката между селата Осенец и Езерче. Трафикът се пропуска в една от общо трите ленти под контрола на екипи на „Пътна полиция“.

Според първоначалната информация румънски автомобил, насочен към Варна, е изгубил контрол, завъртял се е на пътя и е ударил джип, който се движел в посока Русе.

Източник:ОДМВР - Разград

Зад волана на джипа е бил 40-годишен мъж от Разград. В румънската кола са пътували трима души - мъж, жена и дете.

Водачът на румънския автомобил и детето са откарани в болница, където ще бъде установена тежестта на нараняванията им.

Тестовете за алкохол на двамата шофьори са отрицателни.

На мястото на инцидента продължава огледът. За комуникацията с чуждестранните граждани е осигурен преводач.

Източник:ОДМВР - Разград