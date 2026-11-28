Треньорът на Левски Хулио Веласкес даде пресконференция преди гостуването на Септември София от 16-ия кръг на Първа лига. Испанският специалист поиска извинение за реакцията си след мача с Олимпик Марсилия, като определи случилото се на "Велодром" за "срамно и жалко".

Той заяви, че мачът е трябвало да бъде спрян.

"Искам да изпратя силна прегръдка към всички привърженици, които бяха част от ужасяващите неща, които се случиха на "Велодром". Искам да пожелая на всички, които бяха наранени, да се възстановят възможно най-бързо. Искам да изпратя силна прегръдка към цялото левскарско семейство. Получих няколко въпроса след мача, като казах моята гледна точка от информацията, която имах. Имаше още журналисти, които отново повториха същия въпрос. Вече бях казал всичко, което имах като информация от първия въпрос", каза Веласкес.

Той се извини за реакцията си в този момент. "Държа да поискам извинение, защото моята реакция не беше адекватна в този момент. Моята гледна точка е много ясна. Това, което се случи, е срамно и жалко. Моята позиция е много ясна. Нямах идея какво се случи до момента, в който свърши мачът. След него ми разказаха, но не бях видял нито една снимка и видео до момента, в който приключи срещата".

Веласкес е приел много тежко снимките и видеата, които е видял от случилото се на "Велодром". "Когато видях снимки, видео, се разплаках. Това те кара да премислиш много неща. Ако жена ми и детето ми бяха с нас, те щяха да са в тази зона. Футболът не е това. Моята гледна точка е следната. Делегатът от УЕФА, когато получи новините, мачът трябваше да бъде спрян. Ако по време на първото полувреме не са имали времето, за да преценят колко сериозни са тези инциденти, на полувремето мачът трябваше да бъде спрян. Това, което ми бе казано, че делегатът е преценил, че ако двубоят е бил спрян, ще има по-големи инциденти и на терена. Това обаче не може да е оправдание. Трябва да има респект и уважение, защото това е извън всякакви норми. Искам да благодаря на всички български клубове, които подкрепиха Левски и феновете на отбора. Това е много хубав жест. Благодаря!".

"Резултатът в Марсилия лъже, а отборът направи невероятен мач. Играем на "Велодром" срещу отбор, който има бюджет с 12 пъти по-голям. Играчите ни имаха много добро представяне. Правилният резултат беше равенството. Всичко това обаче е на втори план", добави той.

"Утре е много важен мач за нас. Имахме само 2 дни за възстановяване. Това обаче ние го искаме. Искаме да показваме ниво във всеки мач. Отборът от първия ден показва интересни неща. Трябва да бъдем фокусирани и да направим много добър мач, за да го спечелим", коментира той по отношение на мача със Септември.



"Има прекалено много агресивност във футболния свят. Не искам да влизам в конкретика, но това се случва. Трябва да го погледнем и като общество. Трябва да се опитаме да подготвим отбора за мача в неделя. Сангаре претърпя вече успешна операция. Кирилов също продължава със своето възстановяване. Сержиньо днес ще тренира с нас. Има опция да влезе в групата и да запише минути", каза още той.