Седем души загинаха, а други 97 бяха ранени при взрив в близост до училище в град Асадабад, Източен Афганистан. Това съобщиха от местната полиция, цитирана от Асошиейтед прес.

Експлозията е станала в къща, намираща се близо до училището "Шагай" в провинция Кунар.

По информация на местните власти в сградата са били съхранявани взривни материали, предназначени за изграждането на път между провинциите Кунар и Нуристан.

Подробностите бяха съобщени от Сами ул Хак Хак Баян, ръководител на отдела за информация и култура на провинция Кунар.

Според него броят на загиналите може да нарасне, тъй като към момента има голям брой пострадали.

Все още не е уточнено какво е предизвикало взрива и дали сред жертвите и ранените има ученици.

Обстоятелствата около инцидента се изясняват.