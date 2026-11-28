Седем загинали и 97 ранени при мощен взрив край училище в Афганистан
Експлозията е станала в къща, в която са били съхранявани взривни материали за строителството на път
Седем души загинаха, а други 97 бяха ранени при взрив в близост до училище в град Асадабад, Източен Афганистан. Това съобщиха от местната полиция, цитирана от Асошиейтед прес.
Експлозията е станала в къща, намираща се близо до училището "Шагай" в провинция Кунар.
По информация на местните власти в сградата са били съхранявани взривни материали, предназначени за изграждането на път между провинциите Кунар и Нуристан.
Подробностите бяха съобщени от Сами ул Хак Хак Баян, ръководител на отдела за информация и култура на провинция Кунар.
Според него броят на загиналите може да нарасне, тъй като към момента има голям брой пострадали.
Все още не е уточнено какво е предизвикало взрива и дали сред жертвите и ранените има ученици.
Обстоятелствата около инцидента се изясняват.