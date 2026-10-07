Иран и Афганистан разширяват техническото и инженерното сътрудничество

Иран и Афганистан имат потенциал да разширят техническото и инженерното си сътрудничество, като Техеран вижда възможности за развитие на двустранните отношения в тези области. Това заяви иранският министър на енергетиката Абас Алиабади при пристигането си в Кабул, предаде иранската новинарска агенция IRNA.

Алиабади определи разширяването на обмена на технически и инженерни услуги между двете страни като една от основните цели на посещението си.

Иранският министър подчерта, че в момента отношенията между Иран и Афганистан са добри, като акцентира върху историческите, езиковите и културните връзки между двете съседни държави.

По време на визитата си Алиабади ще проведе разговори с афганистански представители, отговарящи за водните ресурси и енергетиката. Той ще посети и петото международно изложение "Абу Ханифа" в Кабул.

Според министъра между Иран и Афганистан вече съществува потенциал за обмен на технически и инженерни услуги.

Техеран се стреми да използва този потенциал за задълбочаване на сътрудничеството и вижда благоприятни възможности за по-нататъшно развитие на двустранните отношения в енергетиката и свързаните с нея технически области.