Тръмп: Никой не знае кой управлява Иран

Никой не знае кой управлява Иран по време на американско-израелската война срещу Ислямската република, продължаващ осми месец. Това заяви американският президент Доналд Тръмп, предаде Ройтерс.

„Техните лидери ги няма, втората им група лидери ги няма, а най-големият ми проблем е, че никой не знае кой по дяволите управлява страната“, каза Тръмп.

Говорителят на иранското външно министерство заяви в неделя, че Вашингтон знае много добре кой е техният еквивалент в Иран и как функционира системата за вземане на решения в Иран.

Върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей бе убит в първия ден на американско-израелската война срещу Иран, която започна на 28 февруари. Синът му Моджтаба Хаменей бе избран за негов приемник, но не е виждан на публично място, откакто беше ранен при същия удар, при който загина баща му.

Иран отвърна на атаките с удари срещу Израел и страните от Персийския залив, в които са разположени американски бази.

Цените на горивата, които се повишиха в следствие на войната, представляват проблем за Републиканската партия на Тръмп в навечерието на междинните избори в САЩ през ноември, от резултатите от които зависи коя партия ще контролира Конгреса.

Тръмп, чиято популярност напоследък се задържа на рекордно ниско ниво на фона на опасенията от високата цена на живота, дължаща се на скока на цените на бензина и дизела, изглежда няма ясно определена цел и дава постоянно променящи се срокове за край на войната, отбелязва Ройтерс.