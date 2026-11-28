Служители на Министерството на вътрешните работи и работещи в системата на затворите излязоха на протест в София заради липсата на предвидено увеличение на възнагражденията им през 2027 г.

Демонстрацията започна в 12:00 часа в градинката до сградата на МВР. Организаторите предвиждат мълчаливо шествие към Министерството на правосъдието и Министерството на финансите, а крайната точка е Министерският съвет.

Протестът е организиран от Синдикалната федерация на служителите в МВР и Синдикалната секция на служителите в затворите в България, с подкрепата на Националния синдикат на пожарникарите "Огнеборец".

Основното недоволство е свързано с проектобюджета за 2027 г., който предвижда 5-процентно увеличение на възнагражденията в част от публичния сектор, но не включва работещите в сектор "Сигурност".

Според синдикалните организации липсата на адекватна политика по доходите задълбочава проблемите с недостига на кадри, натовареността и мотивацията на служителите.

Организаторите подчертават, че демонстрацията не е единствено за по-високи заплати, а и за отношението на държавата към работещите в системата.

Те настояват за подобряване на условията на труд и за финансова политика, която да отчита спецификата и отговорностите на служителите в МВР и местата за лишаване от свобода.

От ръководството на вътрешното министерство вече коментираха, че състоянието на публичните финанси не позволява увеличение на възнагражденията през следващата година.

Като възможни мерки се обсъждат по-ефективно управление на ресурсите и ограничаване на разходите, които не са пряко свързани със заплащането на служителите.

Протестът се провежда на фона на продължаващите парламентарни дебати около държавния бюджет за 2027 г., който вече беше приет на първо четене.