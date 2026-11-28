Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров и ръководителитят на международния отдел на клуба Галина Костова коментираха ужасяващите сцени в Марсилия по време на гостуването на отбора на Олимпик. На "Велодром" ултраси на домакините нападнаха и биха привърженици на българския шампион. В резултат на това 11 от феновете на "сините" пострадаха.

"В моята кариера досега не бях срещал такава агресия и омраза. За мен всичко това беше планирано. Няма как такава група от толкова много фенове да се придвижи от едно място до друго и никой от полицията да не го види. Като се върнем назад в годините, ще видим, че Марсилия бива наказван и има такива случаи. Не знам защо УЕФА ги допуска в евротурнирите? Защо не преместиха мача да се играе на друго място? Ние ги алармирахме преди един месец. Ако се хванем за думите на г-н Борисов, че г-н Макрон е фен на Олимпик Марсилия, може и да е имало чадър, за да си позволяват да посягат на гостуващи фенове. Фактът, че не взеха мерките, за които ние настоявахме, ме навежда на тази мисъл", каза Боримиров пред NOVA.

Комуникацията с Марсилия е започнала още след тегленето на жребия за основната фаза на Лига Европа. "Почти 28 години работя в Левски. Това е най-трудно организирано наше гостуване в Европа. Още в края на август започнахме комуникация с Марсилия. През последния месец бяхме в непрестанни онлайн срещи с тях. Представихме нашите опасения, че мачът ще се проведе там, имайки предвид цялата история, която съпътства фенското движение там. Те подцениха всички обстоятелства, които ние представихме. Предложихме мачът да се премести в София", каза Галина Костова.

"Основният мотив беше, че намаляват бройката на нашите фенове, защото могат да гарантират сигурността само на 500 човека. Страшното е друго - те не можаха да гарантират сигурността на хората на централната трибуна. Протокол е тези 200 билета за първа категория, непосредствено до ВИП ложата на стадиона. Тези хора, които бяха в първа категория, не сме предполагали, че няма да са в отделена зона, с буфер между тях. Тези хора се отдръпнаха и дадоха знак на тези вандали. Те нахлуха и нападанаха нашите седящи там зрители", добави тя.

"От мястото, където ние седяхме, нямахме видимост към нашите фенове. Те бяха на втория етаж и не разбирахме какво се случва. Галина ми се обади по телефона, тя беше в разговор с делегата. Той е отговорил, че заснема това и ще бъде описано в протокола. Делегатът и съдията са хората, които могат да спрат мача. Лесно е да посочим някой с пръст. Аз нямам възможност да сляза на терена от мястото, където бяхме настанени", каза Боримиров.

Галина Костова изрази мнение, че португалският делегат е бил неопитен и не е знаел как да реагира в тази ситуация. "Падна ни се неопитен делегат, португалец, който явно не е приживявал такова нещо. Бяхме в непосредствен контакт с БФС. Протоколът на УЕФА не се приложи. Съдията, четвъртият съдия и делегатът отказаха да забавят мача".

"Слязох в тунела. На полувремето имахме разговор с делегата. Той каза, че не е събрал достатъчно информация, че трябва да спре мача. След това имахме онлайн среща с префектурата на Марсилия и се обмисляше как да се намеси полицията. Те казаха, че не могат да спрат мача, защото се опасяват, че феновете ще слязат на терена и може да стане по-лошо. От позицията, на която бяхме, нямаше как да спрем мача. Казаха ни, че ние ще отговаряме", разкри Даниел Боримиров.

"Ние сме гост там. Префектурата е организатор. Не ни се дава възможност да вземем решение. Местните власти ни ограничиха", добави Костова.

Изпълнителният директор на Левски е на мнение, че няма за какво да се благодари на Еманюел Макрон. "Не мисля, че трябва да благодарим на Макрон. Очакваме да видим сериозни мерки и наказания за феновете. Ние ще го изискваме. В контакт съм с Външно министерство. Предоставил съм всичката информация от УЕФА. Получавахме отговор, че префектурата е органът, който се разпорежда и е подчинена директно на Макрон".

"Футболът е да доставя радост на хората. Не трябва да се превръща във война. Това, което ние видяхме е недопустимо. Не може да бъде допускан такъв отбор в Европа. Ако УЕФА бъде снизходителна, това означава, че Олимпик Марсилия има някаква протекция. Не може да има такива отбори, които застрашават живота на хората“, сподели още Боримиров.