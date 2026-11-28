Движението в тръбата за София на тунел "Топли дол" на автомагистрала "Хемус" трябва да бъде възстановено днес около 9:00 часа, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

По този начин движението ще се осъществява и в двете тръби на тунела без ограничения заради ремонтните дейности до 11 януари.

В момента в тръбата в посока София се извършва основен ремонт, но строителните дейности ще бъдат временно преустановени, за да се улесни пътуването по автомагистралата през предстоящите коледни и новогодишни празници.

На фона на усложнената зимна обстановка от АПИ предупреждават, че при натрупване на снежна покривка над 15 сантиметра е възможно временно ограничаване на движението, за да бъдат почистени и обработени пътните настилки.

За днес, 28 ноември, Националният институт по метеорология и хидрология обяви червен код за значителни валежи в седем области на страната.

От пътната агенция призовават водачите да избягват резки маневри, да не изпреварват снегопочистващите машини и да се движат с автомобили, подготвени за зимни условия.

Шофьорите трябва да проявяват търпение при евентуални временни ограничения и да осигурят достатъчно гориво, вода и храна при по-дълги пътувания.

Актуална информация за пътната обстановка може да бъде получена на сайта на АПИ – www.traffic.api.bg, както и на денонощния телефон 0700 130 20.