Бивш председател на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) е привлечен като обвиняем за безстопанственост, причинила щети за 260 млн. лева без ДДС при изграждането на автомагистрала "Хемус". Това съобщи говорителят на Софийската градска прокуратура Николай Николаев.

Разследването е свързано с наредени авансови плащания през юни 2020 г. за участъци 5 и 6 на магистралата, въпреки че към този момент не е имало необходимата проектна документация и разрешения за строеж.

Според прокуратурата плащанията са извършени в нарушение на законовите задължения на тогавашния ръководител на АПИ, както и на договора между агенцията и държавното дружество "Автомагистрали" ЕАД.

В договора е съществувала изрична клауза, която забранява авансовите плащания. Впоследствие обаче е подписано допълнително споразумение, позволяващо превеждането на средствата.

"Ако парите са наредени през далечната 2020 година, разрешителното за лот 5 на автомагистрала "Хемус" е дадено в края на 2025 г., а за лот 6 – през 2026 г.", посочи Николаев.

Той уточни, че става дума за същото разследване, по което през 2021 г. беше разпитван бившият вътрешен министър Бойко Рашков във връзка с твърденията за изтеглени в брой средства, пренасяни в чували.

По думите на говорителя първоначално разследването е било съсредоточено върху последващото движение на парите, а не върху длъжностните лица, разрешили авансовите преводи.

Впоследствие разследващите са насочили усилията си към установяване на отговорността на представителите на държавата, които са допуснали плащанията без необходимата строителна готовност.

Николаев потвърди, че средствата са били преведени на частно дружество, след което част от тях са изтеглени в брой.

"260 милиона лева липсват и затова сме повдигнали обвинение", заяви говорителят на прокуратурата.

На въпрос дали има доказателства за твърденията на Бойко Рашков, че част от парите са достигнали до определени лица, Николаев посочи, че към момента няма достатъчно доказателства за повдигане на обвинение в тази насока.

По делото общо четирима души са привлечени като обвиняеми, като разследването срещу останалите лица продължава.

За новопривлечения обвиняем е определена парична гаранция от 5000 евро, съобразена с имущественото му състояние.

При доказване на обвинението законът предвижда наказание от три до десет години лишаване от свобода, както и възможност за лишаване от право да се заема определена длъжност.

Николаев съобщи още, че заради законодателни промени разследването ще бъде прехвърлено от ГДБОП към Комисията за противодействие на корупцията (КПК).

"Проверяват се всички версии и ще продължат да се проверяват", подчерта говорителят на Софийската градска прокуратура.