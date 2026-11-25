Бюджетът за 2027 г. не е нито антиинфлационен, нито антикризисен, нито ляв, нито десен. Той е лесен и нерационален. Това заяви депутатът от ГЕРБ-СДС и бивш министър на образованието Красимир Вълчев по време на обсъждането на държавния бюджет на първо четене в Народното събрание.

Според него правителството е избрало политика на постепенна бюджетна консолидация, която ще продължи още три-четири години, но ще бъде съпроводена от натрупване на нов държавен дълг, увеличаване на разходите за лихви и продължаващ инфлационен натиск.

Вълчев постави особен акцент върху структурата на бюджетните разходи, като заяви, че най-сериозните съкращения засягат капиталовите инвестиции и образованието.

"Категорично можем да кажем, че разходите за инвестиции и образование са антиприоритетите на това правителство", подчерта той.

По думите му делът на разходите за образование намалява от 4,8% на 4%, което според него показва трайна тенденция, а не временно отклонение от бюджетната политика.

Депутатът обвини управляващите, че избират най-лесния начин за ограничаване на разходите, като съкращават именно средствата, които имат най-висока обществена възвръщаемост.

"Най-лесно е да отрежеш капиталовите разходи, най-лесно е да намалиш разходите за инвестиции", заяви Вълчев.

Той предупреди, че подобна политика подкопава потенциала за икономически растеж, тъй като развитието на икономиката изисква съчетаване на частни и публични инвестиции.

"Правителството казва, че бори един бюджетен дисбаланс, този с дефицита, но в същото време залага трайно един друг дисбаланс – в структурата на разходите", посочи депутатът.

Вълчев защити и необходимостта от по-строга фискална дисциплина, като даде за пример периода между 1997 и 2021 г. Според него тогава страната е поддържала по-благоразумна бюджетна политика, съчетана с ръст на доходите и сравнително ниска инфлация.

Най-острата му критика беше насочена към риска инфлацията да се превърне в удобен източник на бюджетни приходи.

"Ние подозираме дори правителството, че няма интерес да намалява инфлацията, защото инфлационният данък е най-лесният", заяви той.

Според Вълчев вместо да положат по-сериозни усилия за подобряване на събираемостта и ограничаване на контрабандата, управляващите разчитат на увеличените номинални приходи, които инфлацията носи на бюджета.

Депутатът призна, че през последните години е имало проблеми с бюджетната политика, но подчерта, че предложената от правителството корекция е недостатъчна и разпределя тежестта неравномерно.

"Това, което ни предлага правителството, е може би най-лошата комбинация – от една страна влошаване на структурата на разходите, от друга страна продължаване на периода на заемане, увеличаване на дълга, увеличаване на разходите за лихви и продължаване на периода на инфлация", обобщи Красимир Вълчев.

Според него основният проблем на Бюджет 2027 е, че опитът за ограничаване на дефицита се осъществява за сметка на разходите за развитие, които са необходими за дългосрочния икономически растеж на България.