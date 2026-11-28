Червен код за опасно време заради значителни валежи е обявен за седем области в България, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Най-високата степен на предупреждение е в сила за областите Видин, Враца, Монтана, Ловеч, Велико Търново, Габрово и София-област.

Според метеоролозите в тези райони валежите от дъжд ще преминат в сняг, като се очаква натрупване на снежна покривка.

За всички останали области в страната е обявен оранжев код за значителни валежи.

В Северна България и по високите западни полета дъждът бързо ще преминава в сняг. Очакват се условия за виелици и снегонавявания, които могат да затруднят движението по пътищата.

В останалите части на страната валежите ще продължат да бъдат предимно от дъжд, като в южните райони се очакват значителни количества.

Заради усложнената метеорологична обстановка Агенция "Пътна инфраструктура" предупреди, че при натрупване на снежна покривка над 15 сантиметра е възможно временно ограничаване на движението на тежкотоварни и лекотоварни автомобили, а при необходимост и на леки коли.

От пътната агенция призовават водачите да пътуват с автомобили, подготвени за зимни условия, и да следят актуалната информация за състоянието на пътната мрежа.