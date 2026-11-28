Юношата на Левски и бивш нападател на Славия Николай Божов е скочил от пет метра, за да се спаси от от озверелите ултраси на Олимпик Марсилия на "Велодром". Това разказа той, след като се е оказал сред атакуваните привърженици на "сините" по време на мача между двата отбора от Лига Европа.

„Скочих от 5 метра, за да не ме наръгат, беше страшно“, заяви Божов пред "Мач Телеграф".

Той обясни, че компанията му е била извън обособения сектор за гости. По думите му българите не са проявявали агресия и не са провокирали околните, а са започнали да подкрепят отбора си с песни.



"Повечето бяха улегнали хора, имаше и жени, и деца. Тези, които нахлуха, за мен си бяха част от организирана престъпна група, на тях им е било съдействано. Иначе няма как да се появиш на трибуната с пръти, ножове, боксове... и всичко. Нас обикновено ни проверяват по седем пъти, преди да влезем“, разказа той.

Той отправи тежки обвинения към охраната на стадиона. "Стюардите бяха техни хора, а полицията пазеше ВИП ложите и само гледаше. Изобщо не съм гледал мача след това. Влязохме в една ВИП зона и там стояхме. Мелето продължи около 10 минути или малко повече, след мача си тръгнахме нормално".