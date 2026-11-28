Заради интензивния снеговалеж от 11:00 ч. е въведено ограничение за преминаването на тежкотоварни автомобили над 12 тона през Троянския проход. Това съобщи пред БТА директорът на Областното пътно управление - Ловеч, инж. Георги Генов.

В района вече има снежна покривка от 7-8 сантиметра, която продължава да се увеличава. Валежът е започнал в ранните часове на деня, посочи Генов.

За почистването на прохода Троян - Кърнаре работят две машини, а други две са в готовност да се включат при необходимост.

Всички останали републикански пътища в област Ловеч са проходими. По автомагистрала „Хемус“ три машини извършват опесъчаване, допълни директорът на ОПУ - Ловеч.