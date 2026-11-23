Водач на АТВ е загинал при катастрофа в Софийска област, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 22 ноември на около два километра след село Габра, в посока Самоков. По информация на органите на реда произшествието е възникнало извън републиканската пътна мрежа.

На мястото е пристигнал екип на Спешна помощ, който е констатирал смъртта на водача.

Към момента не се съобщават подробности за обстоятелствата, довели до катастрофата. Няма информация за възрастта и самоличността на загиналия.

По случая се води разследване, което трябва да установи причините за произшествието.