Владислав Панев съобщи за внесено предложение за увеличаване на данъчно необлагаемия лимит за работодателски вноски за доброволно пенсионно осигуряване, здравни фондове и застраховки "Живот“. Предвижда се той да нарасне от сегашните 60 лева до 100 евро.

В публикация във Facebook Панев посочва, че действащият лимит е въведен през 2007 г., когато е представлявал около 20% от средната работна заплата. По думите му днес този дял е намалял до приблизително 2%, което според него налага осъвременяване на размера.

Според Панев увеличението би насърчило допълнителното осигуряване и би намалило зависимостта от държавните социални и здравни системи.

Като първи аргумент за предложението той посочва възможността за облекчаване на социалната система. Според него хората, които разполагат с допълнително доброволно пенсионно осигуряване и договори с частни здравни фондове, биха разчитали в по-малка степен на държавното финансиране.

Вторият аргумент е свързан с икономическите последици. Панев определя голяма част от мерките на последните правителства като проинфлационни, тъй като според него насърчават увеличаването на разходите.

"Тази мярка е точно обратното – да се инвестира. Това отнема горещи пари от потреблението и ще охлади поскъпването на цените“, пише той.

По думите му предложението цели и насърчаване на личната отговорност за финансовото бъдеще на гражданите, вместо те да разчитат изцяло на държавата.

Панев поставя акцент и върху необходимостта от повишаване на инвестиционната култура в България.

Той критикува практиката спестяванията да се влагат предимно в недвижими имоти и посочва, че според него 25% от жилищата в София стоят празни, докато част от нуждаещите се не могат да си позволят собствен дом.

Според Панев насочването на повече средства към доброволно осигуряване и застрахователни продукти би могло да създаде допълнителни възможности за дългосрочни инвестиции.

Той признава, че предложеното увеличение би довело до известен пропуснат приход за държавния бюджет, но смята, че в дългосрочен план развитието на допълнителното осигуряване може да намали необходимостта от държавни разходи.

Предложението предстои да бъде обсъдено в парламентарната бюджетна комисия.

Панев изразява надежда, че по време на предстоящото заседание ще бъде постигнат консенсус за приемането на промяната.

Към момента става въпрос за законодателно предложение, а не за окончателно приета мярка.