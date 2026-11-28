Черна гора продължава да преследва амбициозната си цел да стане 28-ият член на Европейския съюз през 2028 г. Въпреки силната обществена подкрепа обаче страната е изправена пред геополитически предизвикателства, хибридни заплахи и нерешени спорове със съседни държави.

Темата за разширяването на ЕС отново беше във фокуса на срещата на върха между Европейския съюз и Западните Балкани в Брюксел, на която Сърбия не участва.

"Предизвикателната геополитическа обстановка само подчертава необходимостта от още по-тесни връзки между Европейския съюз и Западните Балкани. Разширяването е реална възможност и тя трябва да бъде използвана", заяви председателят на Европейския съвет Антонио Коща.

Бившият външен министър на Черна гора Сърджан Дърманович коментира пред bTV, че в страната съществува широк обществен и политически консенсус за европейската интеграция.

"Подкрепата за това никога не е падала под 70% от дълго време и може само да се повиши. Така че настоящото правителство напълно се легитимира с проевропейска политика", посочи той.

Въпреки това Дърманович допуска, че присъединяването може да се забави заради политически промени в някои държави членки на ЕС, включително след президентските избори във Франция през 2027 г.

Според него реалистичен сценарий е Черна гора да стане част от Европейския съюз в периода между 2028 и 2030 г.

Бившият дипломат подчерта, че Подгорица не желае да обвързва присъединяването си с напредъка на Албания. По думите му по този въпрос има съгласие между управляващите и опозицията.

"Стратегията на черногорското правителство е да постигне това възможно най-скоро. Не само от правителството, но и от парламента, и има съгласие между правителството и опозицията", заяви Дърманович.

Той коментира и предупрежденията на черногорския премиер Милойко Спаич за сили, които се опитват да възпрепятстват европейската интеграция на страната чрез хибридни действия.

Според Дърманович зад подобни опити може да стои Русия, която има стратегически интерес да ограничава разширяването на Европейския съюз на Балканите.

Той посочи и Сърбия като възможен фактор, който оказва влияние върху регионалната политическа обстановка.

"Той би могъл да има предвид "вечния кандидат" Русия, която винаги присъства на Балканите по един или друг начин и една от важните ѝ стратегии е да спре разширяването на Европейския съюз", коментира бившият външен министър.

Дърманович обърна внимание и на отношенията с Хърватия, където съществуват нерешени двустранни въпроси, способни да затруднят преговорния процес.

Междувременно черногорските власти наскоро експулсираха собственик на прокремълски канал в "Телеграм", за когото се твърди, че е участвал в разпространението на пропагандно съдържание и засилването на политическото напрежение.

Според Дърманович действията вероятно са били координирани с партньорски разузнавателни служби от НАТО.

Той изрази и мнение, че Москва разглежда Сърбия като потенциален инструмент за влияние в Европейския съюз.

"Те се надяват, че Сърбия може да бъде тяхното прокси в Европейския съюз, но това е цел на Москва не само от украинската война, но и отпреди", заяви Дърманович.

Въпреки геополитическите противоречия и външния натиск Черна гора продължава да поставя европейската интеграция сред основните си стратегически приоритети.

Целта за членство през 2028 г. остава водеща за правителството в Подгорица, но окончателният срок ще зависи както от напредъка на реформите, така и от политическите решения на държавите членки на ЕС.