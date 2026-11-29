Металург Перник победи Левски с 3:2 (25:23, 20:25, 25:18, 20:25, 15:12) в двубой от седмия кръг в шампионата на България по волейбол за мъже. Това е първа загуба за "сините" в първенството, докато перничани постигнаха едва втори успех през сезона.

В тайбрека Металург поведе със 7:3, а след това резултатът премина през 10:6. При 14:10 столичани отразиха два мачбола, но домакините победиха с 15:12.

Преди това Металург на два пъти повеждаше в двубоя, но воденият от треньора Николай Желязков състав успя да доведе резултата до 2:2 след изиграването на четири гейма.

За победителите с 18 точки завърши Мариян Наков, а Томислав Русев се отличи с 12.

Най-резултатен за шампионите стана Гордан Люцканов с 14 точки, докато съотборникът му Кристиян Титрийски добави още 12. Бившият национал Тодор Скримов се отличи с 11.