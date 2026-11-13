Левски София с наградата за Отбор №1 на октомври

Волейболният Левски София получи поредно признание за представянето си, след като бе определен за Отбор на месец октомври в традиционната анкета на Пресклуб „България“. Отличието бе връчено на специална церемония, а наградата е признание за спечелената от „сините“ Суперкупа на България.

Столичният тим събра 16 от общо 30 гласа на спортните медии и редакции. На второ място с 12 гласа остана националният отбор по шотокан карате-до, който завърши на първа позиция в комплексното класиране на Световното първенство за всички възрасти в Италия. Два гласа получи националният женски отбор по естетическа гимнастика за бронзовото си отличие от европейския шампионат в Самоков.

Това е петото признание за ВК Левски София като Отбор №1 на месеца от началото на 2024 година.

След церемонията капитанът на волейболистите Тодор Скримов изрази благодарност към журналистите, подкрепили отбора, и подчерта значението на отличието за състезателите.

„От името на целия отбор благодаря за тази награда! За нас винаги е чест да я получаваме. Надявам се да имаме още успехи и да се връщаме тук много пъти. Ние тренираме упорито, даваме всичко от себе си във всеки мач и винаги се радваме, когато нашият труд се оценява“, заяви Скримов.

Светослав Иванов също благодари на спортните медии и отбеляза, че успехите на тима са резултат от общите усилия на състезателите и треньорския щаб.

Двамата волейболисти коментираха и отпадането на Левски от Шампионската лига след поражението от хърватския Младост. Според Скримов решаваща роля за крайния резултат е изиграл по-големият международен опит на съперника, а не толкова индивидуалните качества на играчите.

Капитанът обърна внимание и на младостта на част от състава, в който има двама-трима състезатели от юношеска старша възраст.

„В Левски играят 2-3 момчета, които са юноши старша възраст. Нормално е в решителните моменти в мача в тяхната игра да има колебания“, коментира волейболистът.

По отношение на участието в турнира на CEV Скримов уточни, че пред отбора не е поставяна конкретна цел за достигане до определен етап. Основното желание на състезателите е да демонстрират качествен волейбол, да се борят във всеки двубой и да бъдат удовлетворени от представянето си независимо от крайния резултат.

И двамата играчи изразиха увереност, че Левски ще бъде сред основните претенденти за шампионската титла в България през настоящия сезон.

„Освен нас претенденти за титлата са Дея, Локомотив Пд, също и ЦСКА. Но ние имаме качествата да се борим за всички трофеи през този сезон!“, заявиха волейболистите.

Скримов и Иванов коментираха и обсъжданата промяна в международния волейболен календар, според която европейските и световните първенства за национални отбори могат да бъдат преместени в зимния период.

Двамата изразиха резерви към подобна идея, тъй като според тях тя би довела до прекъсвания в клубните шампионати и допълнително натоварване за състезателите, които играят и за националните си отбори.

„Сегашният вариант за провеждане на първенствата и мачовете на националните отбори е по-добър“, бяха категорични представителите на Левски.

Те допуснаха, че новият модел може да бъде изпробван в рамките на един или два сезона, преди да бъде направена окончателна оценка за ефекта от евентуалната промяна.