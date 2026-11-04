Левски София допусна загуба от Младост в квалификациите на Шампионска лига

Левски София загуби с 1:3 (15:25, 19:25, 25:17, 23:25) като гост на Младост Загреб в първи мач от втория квалификационен кръг в Шампионската лига по волейбол за мъже. Българският първенец трябва да спечели с 3:0 или 3:1 в реванша след седмица, за да се стигне до "златен" гейм, след който ще стане известен крайният победител.

"Сините" успяха да се противопоставят на домакините единствено в третата част, когато победиха са с 25:17 и трябва да дадат всичко от себе си в реванша, за да имат шанс да продължат напред.

Преди това Младост имаше преднина от два гейма, правейки сериозна крачка към спечелване на двубоя. Отборът от Загреб взе аванс след 25:15 и 25:19, за да наложи превъзходството си.

Левски все пак успя да се върне в мача, но нямаше какво да противопостави на силната игра на домакините на блокада. Българският отбор допусна и повече грешки от своя съперник, което се оказа решаващо значение за крайния изход от мача.

Кристиан Титрийски беше най-резултатен за Левски с 25 точки, а с 15 се отличи Светослав Иванов. За домакините Свен Якопец реализира 16 точки.

Реваншът е на 11 ноември в София.