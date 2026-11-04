"Тренд": Повечето мъже не обръщат достатъчно внимание на профилактиката на собственото си здраве

Повечето мъже не обръщат достатъчно внимание на профилактиката на собственото си здраве. Това показват резултатите от допитване сред 306 общопрактикуващи лекари от цялата страна, съобщи Евелина Славкова от Изследователски център "Тренд" по време на обявяването на началото на кампания за профилактика на рака на простатата.

Допитването е извършено в периода 9-16 октомври 2026 г.

Кампанията е организирана от Българското онкологично научно дружество и Българското урологично дружество и се провежда за десета поредна година.

41% от лекарите казват, че в повечето случаи те трябва да напомнят на пациента за профилактичен преглед или изследвания, 34% казват, че пациентите понякога повдигат темата за профилактичен преглед, 11% посочват, че пациентите активно се интересуват и сами питат за профилактика, а 13% казват, че дори когато препоръчат профилактичен преглед, пациентите често отлагат, предава БТА.

От общопрактикуващите лекари, участвали в допитването, 62% казват, че мъжете като цяло не обръщат достатъчно внимание на профилактиката на собственото си здраве.

Относно търсенето на медицинска помощ 71% от лекарите са съгласни, че много мъже се обръщат към медицински специалист, когато вече имат конкретни оплаквания.

Според 68% от общопрактикуващите лекари, участвали в допитването, много мъже не са достатъчно информирани кои профилактични прегледи и изследвания са подходящи за тяхната възраст. Така към отлагането на профилактиката се добавя и проблемът с информираността относно необходимите здравни грижи. Само 9% от общопрактикуващите лекари посочват, че пациентите им провеждат профилактични прегледи или изследвания редовно, преди да имат оплаквания.

Според общопрактикуващите лекари съществуват съществени дефицити в информираността на мъжете за симптомите, рисковите фактори и болестта рак на простатата, като 46% от запитаните лекари посочват, че пациентите не са достатъчно информирани за това, че ракът на простатата може да протича без ясно изразени симптоми в ранния стадий на болестта. Според 40% от участниците в допитването мъжете са най-слабо информирани за връзката между фамилната обремененост и по-високия риск от карцином на простатата, а 33% от лекарите смятат, че мъжете са най-слабо информирани за възрастовата зависимост и подходящия момент за започване на профилактика.

Повече от 30% от лекарите казват, че обсъждането на темата за профилактика на рака на простатата се възпрепятства, тъй като пациентите идват в кабинета им по конкретен проблем, времето им е ограничено или темата е чувствителна.

За да се насърчат повече мъже на възраст 45-70 г. да правят редовно профилактични прегледи или изследвания за рак на простатата, според 43% от запитаните лекарите трябва активно да насочват към профилактика.

Данните от допитването сред лекарите и от проучване сред 800 мъже разкриват дефицити в информираността, като особено съществен е недостатъчният практически ориентир за ранното откриване на заболяването, каза Евелина Славкова от "Тренд", която представи резултатите. Улесненият достъп до профилактика е важен за мъжете, но ограниченията във времето за медицинска консултация могат да затруднят насърчаването ѝ, добави тя.

Проф. Асен Дудов, председател на Българското онкологично научно дружество, и проф. Марин Георгиев, председател на Българското урологично дружество, призоваха за ранно изследване на туморния маркер простатно-специфичен антиген (PSA) сред мъжете над 45-годишна възраст.