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НСИ: В област Враца най-много жители в едно жилище живеят в Козлодуй - 1,7 души

НСИ: В област Враца най-много жители в едно жилище живеят в Козлодуй - 1,7 души
БТА

Най-голям е делът на сградите, построени между 1946 и 1960 г.

В област Враца средно в едно жилище живеят 1,2 души. Това сочат данни на Националния статитически институт (НСИ).

Най-висок е този показател в община Козлодуй - 1,7 души, а най-нисък в общините Хайредин и Роман – по 0,9 души, предава БТА.

Полезната площ на човек от населението в областта е 58,3 кв. м. Най-голяма е тя в общините Роман (81,9 кв. м.) и Хайредин (76,2 кв. м.), а най-малка – в община Козлодуй (44,6 кв. м.). 

Жилищният фонд в област Враца към 31 декември 2025 г. включва 79 382 сгради с общо 116 665 жилища. Близо две трети от сградите (66,9 на сто) се намират в селата, а 33,1 на сто – в градовете. Жилищните сгради в областта представляват 3,8 на сто от общия жилищен фонд в страната, показват данните на Териториалното статистическо бюро – Северозапад към Националния статистически институт (НСИ). 

Най-голям е делът на сградите, построени между 1946 и 1960 г. – 37 на сто, следвани от тези от периода 1961–1970 г. – 20,3 на сто. Тухлените сгради с бетонна плоча или гредоред са 95 на сто от всички, а преобладаващите са едноетажни (66,9 на сто) и двуетажни (30,1 на сто).

Най-много са жилищата с две и три стаи – 75 000, или 64 на сто от всички. Осигуреността в областта е 807 жилища на 1000 души, като в градовете показателят е 733, а в селата – 917. 

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