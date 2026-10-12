20-годишен задържан за дрифт в жилищен комплекс във Варна

20-годишен мъж е задържан за автохулиганство след опасни маневри с автомобил в жилищен комплекс „Чайка“ във Варна.

Сигналът е подаден в петък, когато граждани съобщили за водач, който с рисковото си поведение на пътя нарушавал обществения ред и демонстрирал явно неуважение към околните.

На място незабавно бил изпратен екип на сектор „Пътна полиция“, който установил и спрял автомобила.

Зад волана бил 20-годишен варненец, познат на органите на МВР.

Младият мъж е отведен в полицейския арест за срок до 24 часа.

По случая е образувано досъдебно производство за автохулиганство.