Новини
Търси
Подкаст
Общество

20-годишен задържан за дрифт в жилищен комплекс във Варна

20-годишен задържан за дрифт в жилищен комплекс във Варна
Pixabay

Младият водач е познат на полицията и е задържан за срок до 24 часа след сигнал за опасно шофиране

20-годишен мъж е задържан за автохулиганство след опасни маневри с автомобил в жилищен комплекс „Чайка“ във Варна.

Сигналът е подаден в петък, когато граждани съобщили за водач, който с рисковото си поведение на пътя нарушавал обществения ред и демонстрирал явно неуважение към околните.

На място незабавно бил изпратен екип на сектор „Пътна полиция“, който установил и спрял автомобила.

Зад волана бил 20-годишен варненец, познат на органите на МВР.

Младият мъж е отведен в полицейския арест за срок до 24 часа.

По случая е образувано досъдебно производство за автохулиганство.

Още по темата

Иван Шишков: Проверяваме всички разрешителни за строеж във Варна в последните 4 години

Иван Шишков: Проверяваме всички разрешителни за строеж във Варна в последните 4 години

Протест във Варна заради ниски заплати

Протест във Варна заради ниски заплати

"Икономическа полиция" влезе в общинското предприятие за паркиране във Варна

"Икономическа полиция" влезе в общинското предприятие за паркиране във Варна

Варненските рибари от пристанище "Карантина" ще излизат в открито море въпреки дроновете

Варненските рибари от пристанище "Карантина" ще излизат в открито море въпреки дроновете

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Откриха 8,6 млн. къса нелегални цигари в камион на „Кулата“

Откриха 8,6 млн. къса нелегални цигари в камион на „Кулата“

Издирват 34-годишна жена от Шумен

Издирват 34-годишна жена от Шумен

Оранжев и жълт код за силни валежи утре

Оранжев и жълт код за силни валежи утре

Над 3,9 млн. евро са отпуснати за проекти по програма „Околна среда“ 2021–2027

Над 3,9 млн. евро са отпуснати за проекти по програма „Околна среда“ 2021–2027

Откриха 200 кг марихуана и над 10 кг кокаин в хладилни камиони в Ловеч

Откриха 200 кг марихуана и над 10 кг кокаин в хладилни камиони в Ловеч

Водещи

България и още 28 държави отправиха предупреждение към Иран

България и още 28 държави отправиха предупреждение към Иран

  • Преди 6 минути
Откриха 8,6 млн. къса нелегални цигари в камион на „Кулата“

Откриха 8,6 млн. къса нелегални цигари в камион на „Кулата“

Алкарас след шока в Шанхай: В главата ми са само негативни мисли

Алкарас след шока в Шанхай: В главата ми са само негативни мисли

  • Преди 20 минути
Радев пред зам.-председателя на ЕК: Конкурентоспособността на ЕС изисква устойчиви инвестиции в технологиите

Радев пред зам.-председателя на ЕК: Конкурентоспособността на ЕС изисква устойчиви инвестиции в технологиите

Зеленски: Русия продължава да атакува енергийни обекти в Украйна

Зеленски: Русия продължава да атакува енергийни обекти в Украйна

  • Преди 26 минути
Велислава Петрова: Ще настояваме за общи европейски действия за гарантиране на сигурността в Черно море

Велислава Петрова: Ще настояваме за общи европейски действия за гарантиране на сигурността в Черно море

  • Преди 34 минути
Нови проблеми за Манчестър Юнайтед преди гостуването на Атлетико Мадрид

Нови проблеми за Манчестър Юнайтед преди гостуването на Атлетико Мадрид

  • Преди 37 минути
Папа Лъв XIV отменя публичните си прояви до 20 октомври заради операция на белите дробове

Папа Лъв XIV отменя публичните си прояви до 20 октомври заради операция на белите дробове

  • Преди 39 минути
Издирват 34-годишна жена от Шумен

Издирват 34-годишна жена от Шумен

Хърватия купува от Южна Корея ракети с обсег до 500 км

Хърватия купува от Южна Корея ракети с обсег до 500 км

  • Преди 47 минути
Шишков: Продължава изграждането на АМ "Хемус", търси се трасе за АМ "Черно море"

Шишков: Продължава изграждането на АМ "Хемус", търси се трасе за АМ "Черно море"

  • Преди 51 минути
Албания и Израел подписаха споразумение за сътрудничество в ключови сектори

Албания и Израел подписаха споразумение за сътрудничество в ключови сектори

  • Преди 57 минути
България поиска техническа помощ от ЕС и НАТО за разследването на атаката срещу кораби в ИИЗ в Черно море

България поиска техническа помощ от ЕС и НАТО за разследването на атаката срещу кораби в ИИЗ в Черно море

Вучич: Сърбия ще се конкурира с България и Унгария в икономическото си развитие

Вучич: Сърбия ще се конкурира с България и Унгария в икономическото си развитие

  • Преди 1 час
Оранжев и жълт код за силни валежи утре

Оранжев и жълт код за силни валежи утре

  • Преди 1 час