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Иван Шишков: Проверяваме всички разрешителни за строеж във Варна в последните 4 години

Иван Шишков: Проверяваме всички разрешителни за строеж във Варна в последните 4 години
Снимка: БТА

Проверката ще е от ДНСК

Всички разрешителните за строеж във Варна за последните 4 години ще бъда проверени. Това съобщи министърът на регионалното развитие Иван Шишков в "Албена", където присъства на форум на местните власти, предаде "Дневник".

Проверката ще се извърши от Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК). "Нека всички разберат какво се случва във Варна.
Досега открихме много нередности при издаването на удостоверения за търпимост, но се оказа, че епидемията за незаконното строителство и нарушаването на закона на територията е по-мащабно", обясни министърът. Поводът за проверките е изникналият незаконен квартал в местността "Баба Алино" край Варна.

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