Американски генерал: Ще унищожим "всичко и всеки", който нападне НАТО

Върховният главнокомандващ на силите на НАТО в Европа и ръководител на Европейското командване на въоръжените сили на САЩ генерал Алексъс Гринкевич отправи предупреждение към Русия. Той заяви, че силите му ще унищожат „всичко и всеки обект“, свързани с евентуална агресия, ако Москва се окаже „достатъчно безразсъдна“, за да предприеме атака срещу територия на Алианса, съобщи Ройтерс.

По време на конференция по въпросите на сигурността във Варшава, представяйки своята „теория на победата“, генерал Гринкевич подчерта, че НАТО е отбранителен съюз, но е готов да блокира, отблъсне и разгроми всяко нападение срещу свой член, за да гарантира, че то ще се окаже „напълно безсмислено“.

Острото изявление съвпада с ескалиращото напрежение, при което европейските правителства обвиняват Кремъл в засилване на кампанията от саботажни действия, кибератаки и навлизания на дронове във въздушното им пространство. Тонът се изостри и след като миналия месец Русия заплаши с използване на ядрени оръжия, в случай че Алиансът се опита да изолира руския ексклав Калининград.

В речта си пред Варшавския форум за сигурност американският висш офицер не назова изрично Русия, но думите му бяха недвусмислено адресирани към нея, отбелязвайки, че в Стратегическата концепция на НАТО от 2022 г. страната е дефинирана като най-значимата заплаха.

„Ако някой е достатъчно безразсъден, за да ни нападне, ще отвърнем на удара“, декларира той. „Ще спрем нападението и ще лишим противника от възможността да постигне целите си, каквито и да са те“.

Генералът изпрати ясен сигнал, че при необходимост ответните действия ще бъдат мащабни и ще обхванат цели далеч отвъд силите, разположени в непосредствения район на конфликта.

„Ако противникът реши да продължи атаката или да включи резервите си, ще разгромим бойната система, която използва срещу нас“, предупреди Гринкевич. „Това включва не само самите атакуващи сили, но и всичко, което ги подпомага, осигурява снабдяването им и осъществява командването им.“