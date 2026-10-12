Американски сенатори предупредиха Тръмп да "промени курса" спрямо Путин

Група от шестима американски сенатори излезе с позиция срещу администрацията на президента Доналд Тръмп, настоявайки за „незабавно променяне на курса“ относно планирания внос на руско дизелово гориво, предава Ройтерс. Зад съвместното изявление застанаха четирима представители на Републиканската партия и двама от Демократическата партия.

Те изразиха протест срещу споразумението с Москва, изтъквайки, че Белият дом е пренебрегнал Конгреса и не е представил законово изискуемото обосноваване на решението си.

Повод за реакцията стана изявлението на Тръмп от петък за договорени доставки след телефонен разговор с руския президент Владимир Путин. Според очертания от американския лидер план, Русия трябва да осигури незабавно 300 000 тона дизел за пазарите, последвани от още 500 000 тона през ноември, 1 милион тона веднага след това и допълнителни 3 милиона тона в кратък срок. Целта на Белия дом е чрез тези обеми да се свалят високите цени на горивата у дома.

„Съединените щати не трябва да предоставят на Путин финансово спасително въже, докато Русия продължава да убива украински цивилни. Администрацията трябва незабавно да промени курса си“, се посочва в общата позиция на сенаторите. Протеста подкрепиха републиканците Сюзън Колинс, Лиза Мърковски, Том Тилис и Джон Къртис, както и демократите Жан Шахин и Ричард Блументал.

В интервю за Ен Би Си републиканецът Том Тилис предупреди, че ако сделката бъде реализирана, има сериозни доводи да се смята, че президентът нарушава закона.

„Бяхме много ясни, че Русия е агресорът. Русия е тази, която може да сложи край на тази война, като се оттегли от окупираните територии“, допълни Тилис. Напрежението се засилва и от факта, че покупката на руски горива директно противоречи на наскоро приетия от Конгреса закон за изключително строги антируски санкции, известен като Закона „Линдзи Греъм“.

Въпреки съпротивата в законодателната власт, Белият дом демонстрира решимост. В неделя пред „Фокс Нюз“ министърът на финансите Скот Бесънт заяви, че правителството ще финализира споразумението в интерес на американските потребители, за да постигне спад в цените по бензиностанциите. Президентският екип смята, че разполага с нужните правни механизми за това.

„Ще го направим, като използваме всички правни правомощия, с които разполагаме. Така че, знаете, всеки в Конгреса, който твърди, че някой стар законопроект или настоящият законопроект „Линдзи Греъм“ ни забранява да го направим, греши“, коментира финансовият министър Бесънт.