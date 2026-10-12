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Сензация в Шанхай: Зизу Бергс изхвърли Карлос Алкарас

Сензация в Шанхай: Зизу Бергс изхвърли Карлос Алкарас
АП/БТА

Белгиецът постигна първата си победа срещу испанската звезда и сложи край на успешната му серия в Азия

Зизу Бергс поднесе голямата изненада в третия кръг на турнира от сериите „Мастърс 1000“ в Шанхай. 27-годишният белгиец елиминира поставения под №2 Карлос Алкарас след 7:5, 7:6(4) за малко повече от два часа.

Алкарас успя да навакса пробив в първия сет и поведе с 5:4, но загуби следващите три гейма. В края на втората част двамата си размениха по един пробив, а в последвалия тайбрек Бергс използва силния си сервис и приключи срещата още при първия мачбол.

Това е едва втората загуба на испанеца след завръщането му на корта след четиримесечно отсъствие и първата му след US Open. Преди поражението Алкарас беше записал шест поредни победи и спечели титлата в Токио.

На осминафиналите Бергс ще срещне победителя от двубоя между Томи Пол и Валентен Вашро.

Даниил Медведев също продължи напред след убедителна победа над Далибор Свърчина с 6:2, 6:3 за 75 минути. Следващият съперник на руснака ще бъде Стефанос Циципас.

20-годишният Рафаел Ходар постигна обрат срещу Иржи Лехечка с 4:6, 7:6(2), 6:4. Испанецът изравни постижение на Новак Джокович, превръщайки се в най-младия тенисист от 2007 година насам с 40 победи в дебютния си сезон в Тура на АТП.

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