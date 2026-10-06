Новини
Търси
Подкаст
Общество

Варненските рибари от пристанище "Карантина" ще излизат в открито море въпреки дроновете

Варненските рибари от пристанище "Карантина" ще излизат в открито море въпреки дроновете
Снимка: БТА

Няма издадена забрана за риболов или излизане в открито море от Морска администрация - Варна

Към момента няма издадена забрана за риболов или излизане в открито море от Морска администрация - Варна.

Рибарите в пристанище "Карантината" във Варна не смятат да прекратяват дейност и ще излязат на риболов и утре. Рибарите са притеснени не само за своята безопасност предвид инцидента с двата кораба, ударени от дронове, но и от евентуална забрана за излизане и риболов в открито море.

"Става опасно и не знаеш къде какво ще ти дойде на главата", коментира за БНР Иван Хубенов.

"Притеснява ни, ако влезе евентуална забрана, защото сега е сезонът за улов", допълва Иван Иванов.

Сред притесненията на рибарите е и да няма разлив на опасни вещества в морето след днешния днешния инцидент, тъй като все още няма и официална информация какъв товар е имало на потопения от дронове кораб.

"Най-притеснителното е да няма разлив на нефт, да няма химикали в кораба, за да не се замърсява Черноморието, защото тогава и риба няма да може да се лови", обяснява Юлиян Недев.

Още по темата

И военната фрегата "Дръзки" издирва тримата рибари край Созопол

И военната фрегата "Дръзки" издирва тримата рибари край Созопол

Близки на един от изчезналите рибари: Нещо се прикрива

Близки на един от изчезналите рибари: Нещо се прикрива

Гръцките рибари на протест заради скъпото корабно гориво

Гръцките рибари на протест заради скъпото корабно гориво

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

ВАС реши: Намаляват заплатата на прокурорка от Благоевград заради десетки забавени дела

ВАС реши: Намаляват заплатата на прокурорка от Благоевград заради десетки забавени дела

Борисов: Предлагаме с 40 евроцента на литър да бъде намалена цената на горивата

Борисов: Предлагаме с 40 евроцента на литър да бъде намалена цената на горивата

До 15 кг дрога и четирима задържани: ГДНП с подробности за акцията

До 15 кг дрога и четирима задържани: ГДНП с подробности за акцията

Милошев: Паметникът Шипка е най-сложният за реконструкция в страната

Милошев: Паметникът Шипка е най-сложният за реконструкция в страната

Мъж е загинал при катастрофа Врачанско

Мъж е загинал при катастрофа Врачанско

Водещи

Франция към Великобритания: Върнете се в ЕС, когато пожелаете

Франция към Великобритания: Върнете се в ЕС, когато пожелаете

  • Преди 1 минута
ВАС реши: Намаляват заплатата на прокурорка от Благоевград заради десетки забавени дела

ВАС реши: Намаляват заплатата на прокурорка от Благоевград заради десетки забавени дела

Борисов: Предлагаме с 40 евроцента на литър да бъде намалена цената на горивата

Борисов: Предлагаме с 40 евроцента на литър да бъде намалена цената на горивата

  • Преди 4 минути
Български медицински специалисти ще могат да прегледат Ива Михайлова

Български медицински специалисти ще могат да прегледат Ива Михайлова

  • Преди 10 минути
Иван Демерджие: Над 161 млн. лв. през 2022 г. са анексите по договорите за мантинели

Иван Демерджие: Над 161 млн. лв. през 2022 г. са анексите по договорите за мантинели

До 15 кг дрога и четирима задържани: ГДНП с подробности за акцията

До 15 кг дрога и четирима задържани: ГДНП с подробности за акцията

  • Преди 13 минути
Симеон Дянков: Данък върху банковите свръхпечалби може да донесе над 1 млрд. евро в бюджета

Симеон Дянков: Данък върху банковите свръхпечалби може да донесе над 1 млрд. евро в бюджета

  • Преди 19 минути
Милошев: Паметникът Шипка е най-сложният за реконструкция в страната

Милошев: Паметникът Шипка е най-сложният за реконструкция в страната

Мъж е загинал при катастрофа Врачанско

Мъж е загинал при катастрофа Врачанско

МВнР ще привика Митрофанова, ако се докаже, че Русия стои зад ударите

МВнР ще привика Митрофанова, ако се докаже, че Русия стои зад ударите

  • Преди 36 минути
Откраднаха 4240 евро от кола в Софийско, разкриха извършителя

Откраднаха 4240 евро от кола в Софийско, разкриха извършителя

  • Преди 38 минути
Родители и учители с петиция срещу задължителния предмет "Добродетели и религии"

Родители и учители с петиция срещу задължителния предмет "Добродетели и религии"

  • Преди 49 минути
Акция в „Столипиново“: Събарят незаконни къщи, прибират дилъри на фентанил

Акция в „Столипиново“: Събарят незаконни къщи, прибират дилъри на фентанил

Демерджиев за Пеевски: От Малта ни съобщиха, че той лично не е плащал полетите си

Демерджиев за Пеевски: От Малта ни съобщиха, че той лично не е плащал полетите си

Бивш член на "Слънце на Водолей" проговори за испанския "гуру" край Калофер

Бивш член на "Слънце на Водолей" проговори за испанския "гуру" край Калофер