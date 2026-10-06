Варненските рибари от пристанище "Карантина" ще излизат в открито море въпреки дроновете
Няма издадена забрана за риболов или излизане в открито море от Морска администрация - Варна
Към момента няма издадена забрана за риболов или излизане в открито море от Морска администрация - Варна.
Рибарите в пристанище "Карантината" във Варна не смятат да прекратяват дейност и ще излязат на риболов и утре. Рибарите са притеснени не само за своята безопасност предвид инцидента с двата кораба, ударени от дронове, но и от евентуална забрана за излизане и риболов в открито море.
"Става опасно и не знаеш къде какво ще ти дойде на главата", коментира за БНР Иван Хубенов.
"Притеснява ни, ако влезе евентуална забрана, защото сега е сезонът за улов", допълва Иван Иванов.
Сред притесненията на рибарите е и да няма разлив на опасни вещества в морето след днешния днешния инцидент, тъй като все още няма и официална информация какъв товар е имало на потопения от дронове кораб.
"Най-притеснителното е да няма разлив на нефт, да няма химикали в кораба, за да не се замърсява Черноморието, защото тогава и риба няма да може да се лови", обяснява Юлиян Недев.