Варненските рибари от пристанище "Карантина" ще излизат в открито море въпреки дроновете

Към момента няма издадена забрана за риболов или излизане в открито море от Морска администрация - Варна .

Рибарите в пристанище "Карантината" във Варна не смятат да прекратяват дейност и ще излязат на риболов и утре. Рибарите са притеснени не само за своята безопасност предвид инцидента с двата кораба, ударени от дронове, но и от евентуална забрана за излизане и риболов в открито море.

"Става опасно и не знаеш къде какво ще ти дойде на главата", коментира за БНР Иван Хубенов.