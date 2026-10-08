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"Икономическа полиция" влезе в общинското предприятие за паркиране във Варна

"Икономическа полиция" влезе в общинското предприятие за паркиране във Варна
БТА

Акцията е след сигнал за събирана от служители такса "спокойствие"

"Икономическа полиция" влезе в общинското предприятие "Паркинги и синя зона" във Варна след сигнал от граждани за предполагаеми корупционни практики от страна на негови служители, съобщиха от МВР.

Полицейските екипи са влезли в сградата, в която се намира ръководството на предприятието, около 13:00 часа. Около два часа по-късно оттам е бил изнесен кашон с документи.

По данни на полицията се проверява информация за обекти, за които има сигнали, че са плащали т.нар. такса "спокойствие".

"Търсят се документи, инкриминирани, по отношение на обекти, за които има данни, че са плащали такси спокойствие. Към настоящия момент предстоят разпити на лица, които имат отношение към извършените корупционни практики, както и други действия", заяви инспектор Цветелина Димитрова от отдел "Икономическа полиция" към ОДМВР - Варна пред bTV.

Директорът на общинското предприятие Добромир Арнаудов е отведен за разпит. Очаква се сведения да дадат и други лица, които според разследващите имат отношение към проверяваните действия.

Към момента няма информация за повдигнати обвинения.

Работата по случая продължава.

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