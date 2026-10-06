Всички 16 спасени моряци от атакувания кораб пристигнаха във Варна

Всички 16 спасени моряци от единия от корабите, атакувани с дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море, вече са във Варна. Те са транспортирани до брега с кораб на „Гранична полиция“.

Десетима от членовете на екипажа са турски граждани, а останалите шестима – индийски, съобщи пред журналисти инспектор Иван Иванов, командир на граничен полицейски кораб.

По думите му моряците са в добро общо състояние, но са силно изморени, отпаднали и стресирани след преживяното.

Евакуацията е преминала без усложнения. Спокойното море е позволило на двата плавателни съда да застанат борд до борд, след което моряците са били прехвърлени и изведени на безопасно място.

Те са част от екипажа на единия от двата търговски кораба, които по-рано бяха атакувани с морски и въздушни дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море.

Преди останалата част от екипажа във Варна бяха транспортирани двама по-сериозно пострадали моряци. Единият е получил травма на главата, а другият е с изгаряния.