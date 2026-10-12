Мобилна станция ще измерва качеството на въздуха в Русе

Мобилна станция на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) започна да извършва планови измервания на качеството на атмосферния въздух в Русе. Това съобщи Рени Петрова от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в града.

Станцията е разположена пред сградата на областната и общинската администрация в центъра на града. Планира се станцията да работи 13 денонощия, предава БТА.

Ще се измерват стойностите на серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид, озон, фини прахови частици, бензен, толуен и ксилен. Резултатите ще бъдат представителни за есенния сезон, отбеляза още Петрова.

Тя припомни, че сходни измервания има четири пъти в годината, по едно през всеки сезон.

Междувременно при контролната си дейност през септември екоинспекцията не е регистрирала денонощия с превишения на нормите за фини прахови частици с размер до 10 микрона (ФПЧ10) в Русе. Пет акта за установени нарушения на екологичното законодателство са съставили експертите на РИОСВ – Русе през последния месец. Три от актовете са по Закона за управление на отпадъците, констатирано е още неизпълнение на условие в комплексното разрешително на предприятие в Индустриалната зона на града, съобщи още Петрова.

През септември експерти на РИОСВ – Русе са извършили общо 127 проверки, от които 83 планови и 44 извънредни. Дадени са 57 предписания за отстраняване на установени несъответствия с екологичното законодателство.