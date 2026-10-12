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Мобилна станция ще измерва качеството на въздуха в Русе

Мобилна станция ще измерва качеството на въздуха в Русе
РИОСВ - Русе

Ще се измерват стойностите на серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид

Мобилна станция на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) започна да извършва планови измервания на качеството на атмосферния въздух в Русе. Това съобщи Рени Петрова от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в  града.

Станцията е разположена пред сградата на областната и общинската администрация в центъра на града. Планира се станцията да работи 13 денонощия, предава БТА.

Ще се измерват стойностите на серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид, озон, фини прахови частици, бензен, толуен и ксилен. Резултатите ще бъдат представителни за есенния сезон, отбеляза още Петрова.

Тя припомни, че сходни измервания има четири пъти в годината, по едно през всеки сезон.

Междувременно при контролната си дейност през септември екоинспекцията не е регистрирала денонощия с превишения на нормите за фини прахови частици с размер до 10 микрона (ФПЧ10) в Русе. Пет акта за установени нарушения на екологичното законодателство са съставили експертите на РИОСВ – Русе през последния месец. Три от актовете са по Закона за управление на отпадъците, констатирано е още неизпълнение на условие в комплексното разрешително на предприятие в Индустриалната зона на града, съобщи още Петрова.

През септември експерти на РИОСВ – Русе са извършили общо 127 проверки, от които 83 планови и 44 извънредни. Дадени са 57 предписания за отстраняване на установени несъответствия с екологичното законодателство. 

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