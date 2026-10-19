Все по-трудно е за българина да купи собствено жилище

С над 15 % през първото тримесечие на 2026 г. са се увеличили цените на жилищата в България спрямо същия период на миналата година. Достъпът до собствен дом става все по-труден за част от домакинствата. Въпреки тази тенденция инж. Георги Шошов от Националната асоциация на строителните предприемачи смята, че търсенето на по-добри жилищни условия ще продължи.

Практиката показва, че това не е възможно поради една причина, която е заложена в нашето ДНК - всяко човешко същество се стреми към все по-комфортна среда на местообитание“, посочи Шошов пред НОВА Нюз.

Според него, когато хората имат финансова възможност, те се стремят да преминат към по-голям и по-удобен дом.

Според имотния експерт основната причина за поскъпването е недостатъчното предлагане спрямо търсенето, а не само инвестиционните покупки. По данни на асоциацията под 15% от клиентите на строителните предприемачи купуват жилище с инвестиционна цел, като тези имоти впоследствие излизат на пазара за наеми.

„За да растат цените толкова, означава, че има дефицит. Предлагането е малко. Общинската и държавната администрация водят рестриктивна политика към усвояването на нови терени и не позволява появата на нови обекти“, коментира той.

По думите му ограниченията върху новото строителство могат да имат обратен ефект върху гражданите - вместо да ограничат натиска върху градската среда, те допринасят за недостига на жилища и за по-високите цени.

Спад на цените в дългосрочен план не изглежда вероятен според анализа на асоциацията.

„Проучване на Асоциацията на строителните предприемачи показва, че за период от 40 години цените в Европа на база три години винаги са вървели само нагоре. Една от причините за това е дефицитът, който се създава, а втората - печатането на пари“, обясни той.