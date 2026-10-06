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Кога ще спре ръстът на цените на имотите у нас

Кога ще спре ръстът на цените на имотите у нас

Пазарът на имоти е силно инертен, смята директор на финансова компания

Макар да има забавяне на пазара на недвижими имоти, цените на жилищата все още не показват съществен спад. Това коментираха пред НОВА Нюз изпълнителният директор на финансова компания Макс Баклаян и бившият председател на Управителния съвет на Националното сдружение „Недвижими имоти“ Добромир Ганев.

Баклаян каза, че първият показател, по който може да се проследи състоянието на имотния пазар, е броят на сделките.

Пазарът на имоти е силно инертен, така че първото нещо, което трябва да наблюдаваме, е намаляването на сделките“, посочи той.

По думите му вече трето поредно тримесечие се наблюдава ускоряваща се тенденция към спад на броя на сделките. Според Баклаян това е знак, че пазарът навлиза в по-сериозна промяна.

„Това показва, че сме влезли в окото на бурята и балонът се е спукал“, заяви той, като добави, че по-съществени промени в цените на жилищата могат да се очакват след втората половина на 2027 г.

На различно мнение е Добромир Ганев, който също отчита спад в обема на сделките от началото на годината, но подчерта, че тази тенденция е била очаквана. 

„Хората, които имат нужда от жилище, не са намалели на пазара“, коментира Ганев.

Според него основната причина цените да продължават да се задържат на високи нива е, че в някои райони предлагането все още е по-малко от търсенето. Ганев очаква постепенно забавяне на ръста на цените, но не прогнозира това да се случи в следващите шест месеца.

Баклаян обаче посочи, че реалните сделки вече се сключват на цени, които са с между 5 и 10% по-ниски от обявените офертни стойности. 

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