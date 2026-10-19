ЕКСКЛУЗИВНО за ТАРАЛЕЖ: Родителите на Ивана с нови разкрития за смъртта ѝ, съмнения за наркоканал и институционален чадър

Родителите на Ивана от Благоевград - Стойне и Наталия Стойневи продължават да търсят отговори за смъртта на дъщеря си. В ексклузивен разговор пред ТАРАЛЕЖ те разказват за съмненията си около разследването, за въпросите, на които според тях институциите не са отговорили, и за твърденията си за разпространение на наркотици и натиск върху семейството.

„Не живеем, а вегетираме от 24 май насам“, споделят родителите на 16-годишното момиче от Благоевград пред ТАРАЛЕЖ. Те оспорват публичната версия за случилото се, поставят въпроси за действията на полицията и прокуратурата и твърдят, че семейството е подложено на натиск.

Те разказват за последните часове на дъщеря си, за съмненията си около първоначалния оглед, за информацията, която са получили от институциите, и за твърденията си за предполагаема мрежа за разпространение на наркотици.

Семейството поставя въпроси и за обстоятелствата около падането на Димитър Смилков, за свободата на лица, свързани със случая, и за контактите между обвиняем и свидетели.

По време на интервюто родителите показват мястото, където е открито тялото на Ивана, и поставят въпроси за разстоянието между сградата и мястото на падането. Бащата Стойне Стойнев оспорва обясненията за случилото се и настоява да бъдат проверени всички възможни версии.

Той поставя под съмнение и обстоятелствата около падането на Димитър Смилков. Екипът ни посети заедно с родителите на Ивана мястото, където се твърди, че е паднал Димитър. Там забелязахме и счупено дърво в непосредствена близост. Според бащата на момичето това е „поредна инсценировка с цел да се прикрие убийството на Ивана“.

„Това дърво — върху него е паднал въпросният Димитър Смилков. Става въпрос за 23 май. Ако тогава се е случило това, дървото е счупено на 23 май. Ще даде ли плод? Моля, обърнете внимание, вижте го“.

Бащата разказва, че на 4 август е видял Смилков, докато водел по-малкото си дете на зъболекар. По думите му останал изненадан от начина, по който младежът се движел.

„Останах учуден колко добре се движи, дори беше напълнял. Носеше раница на гърба си, при това тежка. При нараняванията, за които се говори, според мен няма как да извършва такива движения и да носи тежка раница“.

Той разказа, че при срещата Смилков му се изплезил, а той му отговорил, че ще го вкара в затвора.

„Казаха ни: „Готова е, може да я вземете“

Родителите разказват, че в първите часове след трагедията не са получили информацията, която са очаквали от полицията. Майката твърди, че именно майката на Димитър Смилков ѝ се обадила в 3:38 часа през нощта. По думите ѝ тя съобщила, че Димитър е паднал от петия етаж, и я насочила към спешното отделение.

„Полицията не ни уведоми за смъртта на Ивана. Оттам ни изпратиха във Второ районно и ни посрещнаха с думите: „Надрусали са се и са скочили през прозорците“. Бяхме в пълен шок“, разказва майката на Ивана.

Семейството твърди, че в следващите дни са продължили да търсят информация за случилото се и за тялото на дъщеря си. Бащата си спомня и за разговор с разследващ полицай няколко дни след трагедията. По думите му, когато попитали за Ивана, получили отговор: „Готова е, може да я вземете“.

Те твърдят, че начинът, по който са били информирани, е задълбочил недоверието им към институциите.

Един от основните въпроси, които семейството поставя, е свързан с действията на полицията в жилището в първите часове след трагедията. По думите на им поемните лица били допуснати в апартамента едва около 4–6 часа сутринта. Те твърдят, че преди това в жилището са влизали патрулни полицаи, които местили мебели и претърсвали помещенията.

Семейството иска да знае как е бил организиран първоначалният оглед, кога са започнали процесуалните действия и дали всички следи са били съхранени по надлежния ред.

Стойнев ни предостави аудиозапис на разговор с полицай, влязъл в апартамента непосредствено след трагедията.

"Бях в първия ден там. Всичко в апартамента беше изпочупено - абсолютно всичко. Това е заради предозиране с наркотици. Трябва да стигнеш до майката на Димитър и до него самия - ако някой знае нещо - това е Димитър. Александър не знаеше къде се намира от предрусване".

Те уточниха още, че апартаментът бил предаден на майката на Димитър Смилков за почистване само няколко дни след случилото се. Според тях това е станало твърде рано и поражда съмнения дали са били събрани всички възможни доказателства.

Бащата разказва, че е поставил въпроса и пред новия областен директор на МВР, но според него не е получил ясен отговор. Той твърди и че един от разследващите полицаи вече не работи по случая или е напуснал системата. Родителите не знаят дали това е станало по собствено желание, или по друга причина. Предположението на бащата, че служителят може да е бил подложен на натиск, не е независимо потвърдено.

Последните часове на Ивана: „Отива да се наспи“

Майката разказва, че е разговаряла с дъщеря си на 23 май — деня преди трагедията. По думите ѝ Ивана била на работа в пицария до около 16:00 часа. След това казала, че ще отиде при приятеля си Димитър, за да се наспи, тъй като на следващия ден трябвало да стане рано. Майката твърди, че не е забелязала тревожни промени в поведението на дъщеря си. По думите ѝ отношенията между Ивана и Димитър изглеждали нормални, а семейството приемало младежа като близък човек.

„Много хора ни питат какво прави 16-годишно момиче с три момчета посред нощ. Ивана и Димитър трябваше на 30 май да отбележат една година заедно. Това момче е идвал у нас, ходили сме заедно на море, събирали сме се по Великден, ходили сме по ресторанти. Не съм предполагала, че може да се случи нещо такова“.

Родителите оспорват версията за предварително планиран „наркокупон“

Наталия Стойнева отхвърля публичното представяне на случилото се като предварително планиран наркокупон.

„Прегледахме чатовете на Ивана. Там няма такава уговорка за наркокупон, планиран месец по-рано“.

Бащата на Ивана твърди, че в първите дни след трагедията публичните изявления на представители на институциите са насочили вниманието към употребата на наркотични вещества, без според него да бъде обяснено достатъчно ясно какви наранявания са установени по тялото на Ивана. Родителите поставят под съмнение и информацията за броя на участниците и за евентуалното присъствие на още един човек. По думите им в определен момент се е говорело за „четвърти участник“, без да бъде посочено име.

Те твърдят още, че според тях разказите за срещите и уговорките не съвпадали с информацията, която са видели.

Според последната медицинска епикриза по тялото на Ивана са били установени множество наранявания, а изследванията не са показали наличие на алкохол или наркотични вещества.

„Това, което ми казаха, беше потресаващо. По тялото имало множество следи от насилие, а пробите били чисти от алкохол и наркотици“.

Майката сподели, че не е имала сили да разгледа всички снимки и документи, свързани със смъртта на дъщеря ѝ. Бащата смята, че нараняванията показват, че Ивана се е борила за живота си.

И според експерти - позицията на тялото на Ивана показва, че тя не е скочила сама - става ясно от аудиозапис, предоставен ни от Стойне Стойнев.

Стойне Стойнев поставя и въпрос за контактите между Александър Георгиев и Самуил Илиев, когото определя като един от основните свидетели по делото. По думите му Георгиев се срещал почти ежедневно с Илиев. Бащата твърди, че е сигнализирал прокуратурата и е поискал да бъдат ограничени подобни контакти.

Официален отговор на Окръжна прокуратура-Благоевград показва, че не съществува процесуален способ да бъде забранено на обвиняем, спрямо когото не е наложена съответната мярка за неотклонение, да се среща с граждани, включително със свидетели.

„Представяте ли си? Човек, обвинен в умишлено убийство, е напълно свободен и може да се среща с граждани, включително със свидетели по делото“.

Родителите настояват да получат яснота дали са предприети всички необходими действия за защита на свидетелите и за предотвратяване на евентуално въздействие върху показанията им.

Стойне Стойнев показва и доказателства за мрежа за разпространение на наркотици, която според него действа необезпокоявано на територията на Благоевград. Той твърди, че е предоставил на органите на реда информация, която според него свързва конкретни лица с финансови операции и предполагаема престъпна дейност.

„Ти им представяш доказателство — кой, къде отиват парите? По-голямо доказателство от това за съд и за присъда? Банкова сметка с името и ЕГН-то на Александър. Пълен чадър“.

Той каза, че зад предполагаемия канал стои човек, заемал висока позиция в националната власт, но отказа да назове името му.

„Нещата са много дълбоки и много сериозни. По мое виждане зад този канал за наркотици стои човек, който доскоро е бил много високо във властта. Няма да кажа името му сега. Първо трябва да се погрижа за безопасността на Наталия и на децата ми".

Родителите твърдят, че след трагедията са започнали да получават обаждания, които възприемат като тормоз и опит да бъдат възпрепятствани да търсят отговори. По думите на бащата обажданията са от скрити или частни номера, а понякога при вдигане се чуват крясъци и истерични гласове

„Тормозят ме почти ежедневно. Започнаха да звънят и на Наталия. На мен ми звъняха, че има записан час за колоноскопия“.

Бащата твърди, че е получавал и предупреждения да не се занимава повече със случая. По думите му имало хора, които се представяли за полицаи или били свързани с полицията и го съветвали да спре да задава въпроси.

Бащата направи паралели с други трагични случаи в България, при които млади хора са загинали след падане от високи етажи. Според него първоначалните обяснения понякога насочват към самоубийство, инцидент или употреба на алкохол и наркотици, преди да бъдат изяснени всички обстоятелства.

„Те действат по един алгоритъм. Излиза дежурната версия, че са употребили вещества, възникнал е халюциногенен епизод и са скочили сами. Забелязвате ли, че е едно и също?“.

Родителите настояват случаят с Ивана да не бъде разглеждан единствено през първоначалната версия, а да бъдат проверени всички възможни хипотези.

Зад въпросите към институциите и тежките обвинения стоят родители, които казват, че все още не могат да приемат загубата на дъщеря си.

„Как живеем ли? Не живеем от 24 май насам. Вегетираме. Опитваме се да се държим. Много е трудно. Просто е невъобразимо сутрин да се събудиш и да знаеш, че едното ти дете го няма, защото някой си е позволил да ти отнеме живота просто ей така. Не живеем. Просто ставаме, минава денят, лягаме и чакаме следващия. Това вече не е живот. Не можеш да се радваш на нищо. Гледаме просто да съществуваме".

Семейството на Ивана настоява за пълно и прозрачно разследване.

„Разчитат на нашето мълчание. Ние се борим със системата“.

От ТАРАЛЕЖ ще потърсим позициите на отговорните институции.

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