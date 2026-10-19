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Божидар Чеков за размириците във Франция: Това е гражданска война, която ще продължи

Божидар Чеков за размириците във Франция: Това е гражданска война, която ще продължи
БТА

Над 800 хиляди души са участвали в протестите според организаторите, а политическата нестабилност задълбочава напрежението в страната

Масовите протести във Франция, съпроводени от насилие, палежи и грабежи, поставиха страната пред сериозно обществено и политическо напрежение. Причините за размириците коментираха писателят и журналист Божидар Чеков и секретарят на Френско-българския форум Стефан Манов в ефира на NOVA.

Според организаторите над 800 хиляди души са участвали в демонстрациите през уикенда. По представени данни са задържани над 2400 души, а близо 1000 полицаи са ранени, седем от които тежко.

"Това, което става, за мен е гражданска война. Тя ще продължи още повече, ако Льо Пен вземе властта, а тя няма как да не я вземе, защото хората искат ред", заяви Чеков.

Според него напрежението се е натрупвало с години, а възстановяването на обществения ред може да наложи извънредни мерки.

"Първият етап е извънредно положение, след това военно положение, защото армията няма да задържа побойници – тя стреля", коментира журналистът.

Стефан Манов разграничи две групи сред участниците във вандалските прояви. Според него едната е съставена от крайнолеви и анархистки формации, които нападат символите на държавната власт.

"Едната група са крайнолеви, анархични ултраелементи от орбитата на Меланшон, чиято идеология е антифашизмът", заяви той.

Към втората група Манов причисли младежи, при които според него има проблеми с интеграцията и чиито действия са насочени предимно към разграбването на търговски обекти.

Протестите започнаха след призив в TikTok срещу високите цени на горивата, а впоследствие към тях се присъединиха синдикати, земеделци, ученици и студенти.

Манов обърна внимание и на политическата нестабилност след разпускането на парламента през 2024 година. По думите му липсата на парламентарно мнозинство допълнително усложнява управлението на страната.

Нова протестна мобилизация е насрочена за 5 ноември.

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