Новини
Търси
Подкаст
Мнение

Адвокат по руските санкции: Мерките на ЕС имат ефект, но няма да спрат войната

Адвокат по руските санкции: Мерките на ЕС имат ефект, но няма да спрат войната

Европейски фирми използват вратички Казахстан или Армения и пак пробиват на руския пазар. Било рисковано, но доходоносно, след като мултинационалните гиганти се изтеглили

От началото на войната между Русия и Украйна Европейският съюз включи хиляди руски компании и физически лица в санкционните списъци. Въпреки наложените ограничения в рамките на 21 санкционни пакета забранените стоки все още достигат до руския пазар по заобиколни маршрути. Компаниите, които участват в подобни схеми, могат да спечелят много пари, но същевременно си играят с огъня.

Една от мерките, с които Брюксел се надява да постигне ефект, е включването на компании и физически лица в санкционните списъци. Това води до замразяване на активите им и забрана да използват финансови средства или други икономически ресурси. Последното разширяване на списъка беше обявено на 12 октомври и засяга 826 руски компании и 743 физически лица, свързани с тях.

Въпреки тези мерки стоките, чиято търговия е забранена, все още могат да достигнат до Русия. Това е възможно например когато европейски доставчик продава продукт на държава като Казахстан, Киргизстан или Армения чрез посредник. Впоследствие продуктът може да бъде препродаден на руска компания.

Нидерландският новинарски портал NU.nl представя схемата чрез разказа на адвокат, специализиран в санкциите срещу Русия.

„Ако първо търгуваш с компании в Русия, а после изведнъж смениш тактиката и започнеш да търгуваш през Киргизстан или Казахстан, някъде неизбежно светва червена лампа и започват да те проверяват. Обратната схема все още е печеливша, но остава рискована“, обяснява Хелийн де Линден.

Друг събеседник на медията, също запознат отблизо с търговските отношения с Русия, признава, че е изумен как все още има предприемачи, които се осмеляват да търгуват директно с Москва.

„В моите среди редовно чувам, че санкциите така или иначе не слагат край на войната и затова нямат особен смисъл. Това може да е причина мнозина да продължават да поемат риска“, казва Овър де Линден.

Според него икономическият мотив за този дързък ход се крие в цените и потенциалните приходи за европейските търговци.

„Рисковано е, но е много доходоносно. Цените могат да се повишат рязко, ако определени стоки станат по-трудни за намиране. Освен това се откриват възможности за по-малки компании да запълнят нишата, останала след изтеглянето на мултинационалните корпорации“, обяснява той.

Адвокатът, специализиран в санкциите срещу Русия, Иво Амар смята, че ограничителните мерки на ЕС имат ефект. Макар европейски стоки все още да достигат до руския пазар по заобиколни маршрути, техният обем е само малка част от предлагането, което е съществувало преди. Освен това заобикалянето на санкциите струва пари на Русия. Посредниците също искат високо заплащане.

„Санкциите определено имат смисъл и са ефективни. Но все още не са поставили Русия на колене. Колкото повече се заобикалят те, толкова по-дълго може да продължи тази война“, казва Амар.

Русия също не стои със скръстени ръце. За да продължи да изнася петрол въпреки ограниченията, тя разчита на т.нар. сенчест флот от танкери, много от които също са включени в санкционните списъци на Брюксел.

Според информация на Financial Times танкерите вече използват променена тактика, за да затруднят проследяването си и да заобиколят западните санкции и украинските атаки. Те манипулират системите си за определяне на местоположението, като предават фалшиви GPS данни и създават впечатление, че се намират на две места едновременно.

Морски анализатори коментират пред изданието, че тази промяна е била забелязана в Черно море. Докато преди корабите просто изключвали автоматичната си идентификационна система (AIS) или ръчно манипулирали данните за местоположението си, сега няколко танкера използват идентично, усъвършенствано оборудване за заблуда на системите за проследяване.

Оли Балинджър, експерт по откриването на кораби от сенчестия флот в University College London, установил, че поне 12 санкционирани танкера предават фалшиви координати.

Тъй като турските власти изискват корабите да докладват местоположението си при преминаване през Босфора, танкерите временно включвали реалните си координати. Такъв е случаят с руския танкер „Пироп“. На 27 август той изпратил сигнал, че се намира близо до Босфора, докато по същото време докладвал местоположение на около 800 километра от турското крайбрежие.

Според морската агенция Windward руският сенчест флот се състои от над 1200 кораба. Обикновено става дума за по-стари танкери с трудно проследима собственост, които плават извън западната система за застраховане. Повече от три четвърти от този флот са включени в санкционните списъци на САЩ, Обединеното кралство или ЕС.

Автор: Апостол Апостолов

Още по темата

WSJ: Путин предложил на Тръмп и Си Дзинпин среща за края на войната в Украйна

WSJ: Путин предложил на Тръмп и Си Дзинпин среща за края на войната в Украйна

Румъния вдигна испански изтребители заради дрон, засечен край границата с Украйна

Румъния вдигна испански изтребители заради дрон, засечен край границата с Украйна

Рубио: Тръмп си дава 60 дни, за да оцени ефекта от санкциите срещу Русия

Рубио: Тръмп си дава 60 дни, за да оцени ефекта от санкциите срещу Русия

Стоянов за атаката срещу "Челси-3": Няма да обвиняваме Русия без доказателства

Стоянов за атаката срещу "Челси-3": Няма да обвиняваме Русия без доказателства

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Мнение

Бивш дипломат на РСМ: България никога няма да признае македонски език

Бивш дипломат на РСМ: България никога няма да признае македонски език

Божидар Чеков за размириците във Франция: Това е гражданска война, която ще продължи

Божидар Чеков за размириците във Франция: Това е гражданска война, която ще продължи

Андрей Димитров пред Таралеж: Мислехме, че по-лошо от Фандъкова няма. Терзиев ни опроверга

Андрей Димитров пред Таралеж: Мислехме, че по-лошо от Фандъкова няма. Терзиев ни опроверга

Денков: България изостава от Румъния и Гърция в защитата на Черно море

Денков: България изостава от Румъния и Гърция в защитата на Черно море

Спор за НАТО и Русия: Разминават ли се Йотова и Гюров за сигурността в Черно море?

Спор за НАТО и Русия: Разминават ли се Йотова и Гюров за сигурността в Черно море?

Водещи

"Жълтите жилетки" отново излизат на протест във Франция след масовите безредици

"Жълтите жилетки" отново излизат на протест във Франция след масовите безредици

  • Преди 10 минути
ПСЖ - Барселона ще се играе въпреки безредиците във Франция

ПСЖ - Барселона ще се играе въпреки безредиците във Франция

  • Преди 15 минути
Пеевски обяви кампания срещу корупцията и обвини властта в авторитаризъм

Пеевски обяви кампания срещу корупцията и обвини властта в авторитаризъм

  • Преди 23 минути
За 5 хил. евро на квадрат: Стари матраци и изгнили коли са нормална гледка за жителите около Южния парк

За 5 хил. евро на квадрат: Стари матраци и изгнили коли са нормална гледка за жителите около Южния парк

  • Преди 26 минути
Анортозис уволни Нестор Ел Маестро след само три месеца

Анортозис уволни Нестор Ел Маестро след само три месеца

  • Преди 33 минути
Мирчев пита Радев за палежа на Starlink: Какво знаеше премиерът, когато обещаваше скорошен резултат?

Мирчев пита Радев за палежа на Starlink: Какво знаеше премиерът, когато обещаваше скорошен резултат?

  • Преди 37 минути
4-годишно дете е блъснато на пешеходна пътека в Хасково

4-годишно дете е блъснато на пешеходна пътека в Хасково

Италианец поема директорски пост в Левски, Божинов започва работа на „Герена“

Италианец поема директорски пост в Левски, Божинов започва работа на „Герена“

  • Преди 53 минути
Масов бой между две фамилии в Лом: 16-годишен стреля с въздушна пушка, седем души са задържани

Масов бой между две фамилии в Лом: 16-годишен стреля с въздушна пушка, седем души са задържани

  • Преди 54 минути
  • Лом
Мащабна полицейска акция в Старозагорско: 32-ма задържани, открити са и издирвани лица

Мащабна полицейска акция в Старозагорско: 32-ма задържани, открити са и издирвани лица

  • Преди 1 час
България и Северна Македония подписаха план за сътрудничество в здравеопазването до 2028 година

България и Северна Македония подписаха план за сътрудничество в здравеопазването до 2028 година

  • Преди 1 час
Ян Диоманде счупи рекорд на Белингам при разгрома на Севиля

Ян Диоманде счупи рекорд на Белингам при разгрома на Севиля

  • Преди 1 час
Откриха средновековен некропол край Самоводене, възможно е там да е погребан свети Роман Търновски

Откриха средновековен некропол край Самоводене, възможно е там да е погребан свети Роман Търновски

  • Преди 1 час
Васил Терзиев назначи нов заместник-кмет на София по транспорта

Васил Терзиев назначи нов заместник-кмет на София по транспорта

  • Преди 1 час
„За кого“ - платформа за проверка на позициите и биографиите на кандидатите за президентските избори

„За кого“ - платформа за проверка на позициите и биографиите на кандидатите за президентските избори