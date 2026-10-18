Стоянов за атаката срещу "Челси-3": Няма да обвиняваме Русия без доказателства

Министърът на отбраната Димитър Стоянов отправи остри критики към опозицията заради реакциите след атаката с дронове срещу кораба "Челси-3“ в Черно море. Пред БНТ той заяви, че въпросите на националната сигурност не трябва да се превръщат в повод за политически изяви и настоя да се изчакат резултатите от официалното разследване.

"Националната сигурност не е място, където да се правят глупави скечове. Още по-малко ТикТок изяви“,заяви Стоянов по адрес на представители на опозицията.

Според него политически лидери са направили прибързани заключения за произхода на дроновете, преди компетентните органи да са установили фактите.

Военният министър посочи, че се доверява на българското разследване и очаква неговите резултати, преди да бъде направено официално заключение кой стои зад атаката.

Военната прокуратура е образувала досъдебно производство, в което участва и Военна полиция. Стоянов обясни, че след започването на разследването информацията за установените обстоятелства следва да бъде оповестявана от прокуратурата.

Той коментира и позициите на европейско ниво, свързани с предполагаемия руски произход на дроновете.

"Ако те имат актуална информация, доказваща твърдението, че дронове са руски, нека да ни го предоставят“, заяви министърът.

По думите му българските власти не могат да правят категорични заключения само въз основа на предположения.

Като пример Стоянов посочи случай с дрон на летище в Германия, при който според него на местните власти са били необходими близо четири седмици, за да установят произхода на апарата.

"Като министър на отбраната работя с факти, не с хипотези“, подчерта той.

Стоянов заяви, че ако разследването установи руски произход на дрона, вероятна дипломатическа стъпка ще бъде връчването на протестна нота на руския посланик в България Елеонора Митрофанова.

"Да, ако дронът се окаже, че е руски, най-вероятно ще бъде връчена нота на руската посланичка“, каза министърът.

Той обаче призова да не се изключват други възможности, преди да бъдат събрани необходимите доказателства. На въпрос дали случилото се може да е украинска провокация Стоянов отказа да прави предположения в качеството си на министър.

Военният министър отправи критики и към твърденията на опозицията относно инициативата "Черноморски щит“.

Според него представители на опозицията първоначално са обявили, че създават инициативата, а впоследствие са заявили, че правителството е последвало техните предложения.

Стоянов определи подобни изказвания като несериозни и подчерта, че Министерството на отбраната разполага с необходимата експертиза по въпросите на сигурността.

Министърът коментира и необходимостта от модернизация на българските въоръжени сили, като посочи, че страната се нуждае от изтребители, зенитно-ракетни комплекси и различни системи за противодействие на дронове.

По думите му България трябва да разполага със способности, които да позволяват реакция при възникване на заплахи на нейна територия.

Той подчерта, че инвестициите в отбраната трябва да бъдат съобразени с реалните потребности на страната и сроковете за изпълнение на проектите.

"Ние не можем да даваме пари в един проект, който ще се реализира след 10 години“, заяви Стоянов.