Новини
Търси
Подкаст
Балкани

ЕС призова за незабавно възстановяване на безопасното корабоплаване в Черно море

ЕС призова за незабавно възстановяване на безопасното корабоплаване в Черно море
Снимка: БТА

Европейският съвет определи атаките срещу плавателни съдове в изключителните икономически зони на България и Румъния като нарушение на международното морско право и предупреди за последиците от руските удари по износа на зърно

Европейският съвет призова за незабавно възстановяване на безопасното преминаване на граждански, търговски и товарни кораби в Черно море. Това се посочва в заключенията от двудневното заседание на държавните и правителствените ръководители на страните от Европейския съюз в Брюксел.

Лидерите на ЕС определиха нападенията срещу граждански плавателни съдове, включително такива под флага на държави членки, като неприемливи и като сериозно нарушение на международното и морското право. В заключенията изрично са посочени неотдавнашните удари в изключителните икономически зони на България и Румъния.

Европейският съвет подчертава, че подобни действия противоречат и на Конвенцията на ООН по морско право (UNCLOS). Според лидерите на ЕС възстановяването на безопасното корабоплаване е необходимо, за да се предотврати допълнително влошаване на ситуацията в региона.

В документа се акцентира и върху необходимостта от укрепване на "коридорите на солидарността" между ЕС и Украйна. Те имат ключово значение за поддържането на украинския износ на зърно.

Европейският съвет потвърждава стратегическото значение на сигурността, стабилността и свободата на корабоплаването в Черно море. Лидерите обвиняват Русия, че атакува селскостопанската инфраструктура на Украйна, черноморските и дунавските пристанища, граничните контролно-пропускателни пунктове, съоръженията за износ и плавателните съдове.

Според заключенията блокирането на морските пътища и унищожаването на съоръжения за съхранение на зърно превръщат храните в инструмент на войната и подкопават световната продоволствена сигурност.

Лидерите на ЕС предупреждават, че последиците от тези действия засягат особено силно Африка, Азия и Близкия изток, където доставките на храни зависят в значителна степен от международната търговия със зърно.

 
 

Още по темата

Спор за НАТО и Русия: Разминават ли се Йотова и Гюров за сигурността в Черно море?

Спор за НАТО и Русия: Разминават ли се Йотова и Гюров за сигурността в Черно море?

Медиите в Турция: България търси подкрепа от НАТО заради атаките с дронове в Черно море

Медиите в Турция: България търси подкрепа от НАТО заради атаките с дронове в Черно море

Черно море и Дунав губят ролята си на товарни коридори заради войната и маловодието

Черно море и Дунав губят ролята си на товарни коридори заради войната и маловодието

Спасителите в Черно море: Открихме части от спасителни жилетки, но нямаше хора в тях

Спасителите в Черно море: Открихме части от спасителни жилетки, но нямаше хора в тях

Нова атака в Черно море: Русия порази кораб, плаващ към Одеса

Нова атака в Черно море: Русия порази кораб, плаващ към Одеса

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Балкани

Турция отпуска обезщетения на 5000 пострадали от наводненията в Истанбул

Турция отпуска обезщетения на 5000 пострадали от наводненията в Истанбул

Протестите в Албания ескалират: хиляди млади хора искат оставката на Еди Рама

Протестите в Албания ескалират: хиляди млади хора искат оставката на Еди Рама

Музей на сармите отвори врати в Букурещ, има експонати и от България

Музей на сармите отвори врати в Букурещ, има експонати и от България

Румъния вдигна испански изтребители заради дрон, засечен край границата с Украйна

Румъния вдигна испански изтребители заради дрон, засечен край границата с Украйна

Медиите в Турция: България търси подкрепа от НАТО заради атаките с дронове в Черно море

Медиите в Турция: България търси подкрепа от НАТО заради атаките с дронове в Черно море

Водещи

Левски е на финал за Суперкупата на България по волейбол

Левски е на финал за Суперкупата на България по волейбол

  • Току-що
Вселенският патриарх Вартоломей: Загрижени сме за единството на православния свят

Вселенският патриарх Вартоломей: Загрижени сме за единството на православния свят

  • Преди 6 минути
Гюров: Държавният глава трябва да бъде коректив на управлението

Гюров: Държавният глава трябва да бъде коректив на управлението

  • Преди 14 минути
Андрей Новаков настоя за военни конвои в Черно море: Никой не може да се справи сам

Андрей Новаков настоя за военни конвои в Черно море: Никой не може да се справи сам

  • Преди 17 минути
Гриша Ганчев: Госпожица Станка Златева може да се прибере щастлива в Сливен

Гриша Ганчев: Госпожица Станка Златева може да се прибере щастлива в Сливен

Денков: България изостава от Румъния и Гърция в защитата на Черно море

Денков: България изостава от Румъния и Гърция в защитата на Черно море

  • Преди 27 минути
Посрещнаха Вселенския патриарх Вартоломей с протест в София

Посрещнаха Вселенския патриарх Вартоломей с протест в София

  • Преди 35 минути
Станка Златева: Белчо Горанов беше Троянският кон в борбата

Станка Златева: Белчо Горанов беше Троянският кон в борбата

Терзиев: Над 200 тона боклук са събрани при почистването на столицата

Терзиев: Над 200 тона боклук са събрани при почистването на столицата

Лъчезар Борисов: Бензинът и дизелът могат да поевтинеят с 20 цента, ако се намали ДДС

Лъчезар Борисов: Бензинът и дизелът могат да поевтинеят с 20 цента, ако се намали ДДС

  • Преди 47 минути
Украйна отхвърли твърденията на Русия за превзети 1800 кв. км и близо 100 населени места

Украйна отхвърли твърденията на Русия за превзети 1800 кв. км и близо 100 населени места

  • Преди 1 час
Финалът на тенис турнира в Шанхай ще е изцяло испански

Финалът на тенис турнира в Шанхай ще е изцяло испански

  • Преди 1 час
Турция отпуска обезщетения на 5000 пострадали от наводненията в Истанбул

Турция отпуска обезщетения на 5000 пострадали от наводненията в Истанбул

  • Преди 1 час
Атлетико Мадрид измъкна победата в Барселона

Атлетико Мадрид измъкна победата в Барселона

  • Преди 1 час
35 пияни и дрогирани шофьори залови полицията само за ден

35 пияни и дрогирани шофьори залови полицията само за ден

  • Преди 1 час