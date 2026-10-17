ЕС призова за незабавно възстановяване на безопасното корабоплаване в Черно море

Европейският съвет призова за незабавно възстановяване на безопасното преминаване на граждански, търговски и товарни кораби в Черно море. Това се посочва в заключенията от двудневното заседание на държавните и правителствените ръководители на страните от Европейския съюз в Брюксел.

Лидерите на ЕС определиха нападенията срещу граждански плавателни съдове, включително такива под флага на държави членки, като неприемливи и като сериозно нарушение на международното и морското право. В заключенията изрично са посочени неотдавнашните удари в изключителните икономически зони на България и Румъния.

Европейският съвет подчертава, че подобни действия противоречат и на Конвенцията на ООН по морско право (UNCLOS). Според лидерите на ЕС възстановяването на безопасното корабоплаване е необходимо, за да се предотврати допълнително влошаване на ситуацията в региона.

В документа се акцентира и върху необходимостта от укрепване на "коридорите на солидарността" между ЕС и Украйна. Те имат ключово значение за поддържането на украинския износ на зърно.

Европейският съвет потвърждава стратегическото значение на сигурността, стабилността и свободата на корабоплаването в Черно море. Лидерите обвиняват Русия, че атакува селскостопанската инфраструктура на Украйна, черноморските и дунавските пристанища, граничните контролно-пропускателни пунктове, съоръженията за износ и плавателните съдове.

Според заключенията блокирането на морските пътища и унищожаването на съоръжения за съхранение на зърно превръщат храните в инструмент на войната и подкопават световната продоволствена сигурност.

Лидерите на ЕС предупреждават, че последиците от тези действия засягат особено силно Африка, Азия и Близкия изток, където доставките на храни зависят в значителна степен от международната търговия със зърно.