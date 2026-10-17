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Румъния вдигна испански изтребители заради дрон, засечен край границата с Украйна

Румъния вдигна испански изтребители заради дрон, засечен край границата с Украйна
Снимка: AP/БТА

Дронът е засечен над украинска територия край окръг Тулча, без да бъде отчетено нарушение на румънското въздушно пространство

Дрон е бил засечен рано тази сутрин над територията на Украйна, в близост до границата с Румъния, в района на окръг Тулча. Това съобщи румънското Министерство на националната отбрана

В отговор на потенциалната заплаха два испански изтребителя F-18 са излетели от 57-а авиобаза "Михаил Когълничану". Самолетите са разположени в Румъния в рамките на мисията на НАТО за въздушно патрулиране (Air Policing).

Румънското министерство уточнява, че не са установени нарушения на въздушното пространство на страната.

В ранните часове на нощта е било изпратено предупреждение до населението в северната част на окръг Тулча заради потенциалната опасност.

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