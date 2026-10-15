Румъния вдигна изтребители заради дрон, навлязъл във въздушното ѝ пространство

Група дронове е била засечена през нощта от радарните системи на Министерството на националната отбрана на Румъния в района на украинския Змийски остров в Черно море. Един от безпилотните апарати е навлязъл за кратко в румънското въздушно пространство, съобщиха от военното ведомство в публикация във Фейсбук.

Нарушението е регистрирано в 01:34 ч. местно време, югоизточно от град Сулина, над териториалните води на Румъния. Дронът е останал в националното въздушно пространство около една минута, след което е изчезнал от радарните системи.

В отговор на ситуацията във въздуха са били изпратени два изтребителя F-18 на испанските военновъздушни сили, които участват в мисията на НАТО за засилено патрулиране на въздушното пространство. Машините са излетели от 57-ма авиобаза „Михаил Когълничану“.

По-късно радарите са засекли други въздушни цели на около 77 километра източно от Змийския остров. Това е довело до излитането и на два румънски изтребителя F-16 от авиобаза „Фетещ“.

Заради ситуацията жителите на северните и източните части на окръг Тулча са получили предупредително съобщение чрез системата RO-Alert в 04:57 ч. По-късно властите са отменили въздушната тревога в 05:46 ч., след като не са били установени други нарушения на националното въздушно пространство.

Подобен случай е регистриран и в сряда следобед, когато радарите на румънското министерство на отбраната са засекли въздушна цел в същия район.

Районът около Змийския остров се наблюдава внимателно заради близостта му до румънската граница и продължаващите военни действия в Украйна. През последните месеци Румъния неколкократно е привеждала в готовност и изпращала съюзнически изтребители след засичане на дронове в близост до границата.