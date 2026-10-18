Андрей Димитров пред Таралеж: Мислехме, че по-лошо от Фандъкова няма. Терзиев ни опроверга

"През 2023 година смятахме, че не е възможно да има по-лошо управление от това на госпожа Фандъкова. Е, господин Терзиев ни опроверга." Това заяви председателят на сдружение "Ред" Андрей Димитров в интервю за Таралеж, в което отправи сериозни критики към управлението на столичния кмет Васил Терзиев.

Според Димитров обещанията за прозрачност, децентрализация и повече инвестиции в кварталите не са изпълнени, а честите промени в ръководството на Столичната община показват сериозни управленски проблеми.

"Аз наскоро четох предизборната програма на господин Терзиев и тя по-скоро от днешна гледна точка звучи като една приказка, която не се е превърнала в реалност", коментира той.

Особено внимание в разговора беше отделено на обществените поръчки, които според Димитров през 2024 година Терзиев е обявил за незаконосъобразни, но част от проектите впоследствие са започнали да се реализират.

"Въпросът, който седи на дневен ред, е следният: Кога господин Терзиев излъга софиянци? През 2024 година, когато обяви обществените поръчки за незаконосъобразни, или през 2026 година, когато започна да изразходва публичен ресурс на база на същите обществени поръчки?", попита председателят на сдружението.

Като конкретен пример той посочи ремонта на булевард "Генерал Скобелев". По думите му за проекта са предвидени 3,6 милиона евро, но обществената поръчка е спечелена с оферта за 5,5 милиона евро. Димитров постави под въпрос и методиката за оценяване, като заяви, че разликата между първите двама участници е била само една точка.

Той обърна внимание и на състоянието на спортната инфраструктура, включително базата "Септември" и пространството около стадион "Малкия Академик", като обвини институциите в прехвърляне на отговорност и липса на дългосрочни решения.

По отношение на сътрудничеството между Столичната община и гражданските организации Димитров заяви, че първоначално е имало подкрепа, но впоследствие тя е останала предимно на думи.

"Заявките в публичното пространство са много сериозни, реалните действия - нулеви. По-скоро има саботаж, отколкото подкрепа", посочи той.

В края на разговора Димитров направи и сравнение между управлението на Васил Терзиев и това на неговия предшественик Йорданка Фандъкова.

"При госпожа Фандъкова наблюдавахме непрекъснато ремонт на ремонта. При господин Терзиев този феномен го няма, но той го няма, защото просто ремонти няма в София", заяви председателят на сдружение "Ред".

Той уточни, че окончателната оценка за управлението на столицата трябва да бъде дадена от софиянци на местните избори през 2027 година.

Повече за обществените поръчки, бюджета на София, спортната инфраструктура и управлението на Васил Терзиев гледайте в цялото интервю във видеото.